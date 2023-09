Ottimo quarto posto per la Squadra Corse al Rally di Casciana Terme

Pisa, 9 settembre 2023 – La gara di casa, il Rally di Casciana Terme, penultimo appuntamento stagionale della Coppa Rally VI Zona, ha visto protagonista la Squadra Corse Città di Pisa con la presenza di ben nove equipaggi che oltretutto hanno tagliato tutti il traguardo, permettendo al sodalizio pisano di cogliere una splendida quarta posizione tra le ben ventisette scuderie presenti.

Un vero gioco di squadra dove il primo equipaggio in classifica della Squadra Corse Città di Pisa è il giovane Lorenzo Ticciati che si è aggiudicato la particola classifica tra gli Under 25 oltre che la terza della combattuta classe R2 con la Peugeot 208 della Laserprom 015 a disposizione. Un risultato che ha permesso a Ticciati di prendere la testa nella particolare classifica Under 25 nel Trofeo Rally Toscano e la terza invece nella Coppa Rally VI Zona e addirittura la ventiduesima piazza in classifica generale.

Ottino esordio con la nuova Peugeot 208 Rally 4 targata Lion Team per Luca Del Testa che, dopo aver preso le misure con la macchina, ha recuperato e lottato fino alla fine per il combattuto podio di classe e che ha poi colto la quarta posizione oltre che la ventiseiesima piazza assoluta.

Quarta posizione di classe a meno di due secondi dal terzo per il duo composto da Ruben Fenu e Giovanni Guerzoni con l’usuale Renault Clio RS della Valsesia Motorsport guadagnando punti utili sia per il CRZ che per il Trofeo Michelin. Un risultato questo che permette di rimetterlo in gioco per la Coppa Rally di Zona dove sarà decisiva l’ultima gara al Rally Città di Pistoia che si svolgerà nel week end a cavallo tra settembre ed ottobre.

Il duo composto da Filippo Nannetti e Alessia Tasi si è rifatto dal fulmineo ritiro della scorsa edizione riuscendo a condurre fìn dalle prime battute da gara la classe con l’usuale Renault Clio Rally5 curata da Kappaerre.

Podio anche per il giovane Luca Trovarelli che aveva a disposizione, per l’occasione, una performante Fiat Seicento Sporting curata dai fratelli Selmi ed affiancato a dettare le note dall’esperto Butelli. Alla fine una terza piazza di classe con una gara costante e senza alcun errore. Bel podio di classe per Fabrizio Orsini e Giusy Lembo con l’usuale Peugeot 106 Rallye che con le ultime evoluzioni effettuate da Roberto Orsini ha permesso al duo di cogliere la seconda piazza di classe nonostante noie ai freni nella prima parte di gara, poi risolti a metà gara.

Seconda piazza di classe per Andrea Trovarelli e Sabrina Mattiello che con la Rover MG dei fratelli Selmi ha dato anche spettacolo con la vettura inglese e dove la neo navigatrice Mattiello ha svolto in maniera solerta e precisa il difficile ruolo del co-pilota. Altro pilota giovane in evidenza Tommaso Francalanci che riportava a correre Riccardo Squarcini, il duo aveva a disposizione un’altra Rover MG (F.lli Selmi). La terza piazza di classe finale ha dimostrato il valore del neo equipaggio che ha preparato con competenza la gara.

Altro equipaggio del sodalizio pisano quello neo composto da Sabrina Moscardini e la figlia Martina Micheloni anch’esse su Rover MG che hanno concluso la gara cogliendo così l’obiettivo che si erano prefissate che ha permesso alla giovane navigatrice di aver fatto esperienza. Era presente anche un altro portacolori della scuderia pisano, Michele Crecchi che dettava le note a Caroti e con cui ha iniziato a prendere confidenza con la nuova Renault Clio Rally5. Prossimo appuntamento per i conduttori della scuderia sarà l’impegnativo Rally Elba Storico, valevole per il Campionato Italiano Rally Storici dove ha per ora aderito il duo Tonetti-Guerzoni con la mitica A112 Abarth.