Open d’Italia e “Memorial Mario Cerrai”: Pisa protagonista della lotta libera nazionale

Pisa, 19 dicembre 2024 – Grande successo per l’Open d’Italia, una delle competizioni più prestigiose della lotta libera nazionale, affiancata quest’anno dal “Memorial Mario Cerrai”, un tributo alla memoria di una delle figure più influenti nella storia della lotta italiana e simbolo dei Vigili del Fuoco di Pisa. L’evento, che si è svolto al Palazzetto dello Sport, ha richiamato centinaia di atleti da tutta Italia, trasformando la giornata in un momento di tecnica, sportività e memoria.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, diretta dal giovane allenatore Francesco Gaddini, ha dimostrato grande tecnica e determinazione. A fare da solida base tecnica c’è l’esperienza e la passione del maestro storico Fabrizio Mainardi, che da molti anni rappresenta un punto fondamentale nella formazione degli atleti della squadra. Mainardi è stato il vero motore dietro la preparazione degli atleti, garantendo qualità e competenza in ogni incontro.

Gli sforzi della squadra hanno portato a risultati significativi: - Samuel Bellei (70 kg): Con due incontri vinti, si è classificato al secondo posto. - Lorenzo Bertolini (74 kg): Vittoria per 10-0 nel primo incontro e performance eccellente nella finale 3°/5°. - Damiano Sforzi (79 kg): Si è piazzato al 5° posto, dimostrando grande impegno. - Nathan Testi (86 kg): Prestazione coraggiosa contro un avversario molto forte. - Matteo Pistoia e Brando Di Pietro (86 kg): Un confronto interno emozionante, con Di Pietro come vincitore. - Filippo Lucarelli (92 kg): Argento nella sua categoria con due prestazioni impressionanti, tra cui un 10-0 contro un atleta indiano. - Simone Zuccaro (97 kg): Ha dominato fino alla semifinale, ma un infortunio lo ha fermato, chiudendo al secondo posto.

Il Comandante del Comando Provinciale Nicola Ciannelli, nonché presidente del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa, può andare fiero dei propri ragazzi. L'organizzazione della manifestazione è figlia di passione e collaborazione, realizzata grazie alla ferrea volontà di Michela e Andrea Cerrai, figli di Mario, che hanno ostinatamente voluto che tutto questo si concretizzasse.

Oltre a Michela e Andrea, il successo dell’evento è stato reso possibile anche grazie al contributo di Maria Teresa Rossi, consigliere degli anziani del Gioco del Ponte, che tento si è prodigata per la buona riuscita della manifestazione. Importante anche l’aiuto di Termoidraulica Cordoni Federico, Conad di San Giuliano Terme, Cinetic Enter, Cetilar da Pharmanutra e Puccinelli costruzioni macchine per il verde.

Ultimi, ma non per importanza, i colleghi dei Vigili del Fuoco di Pisa, senza il cui apporto niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Questa rete di collaborazione ha mostrato come il sostegno reciproco e la passione comune siano fondamentali per la riuscita di eventi di tale portata. Tutto questo è la dimostrazione concreta che lo sport a Pisa non è solo competizione, ma anche un momento di unione, valori condivisi e passione.