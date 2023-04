Oltre 9mila spettatori

Una partita (quasi) da tutto esaurito all’Arena Garibaldi. Atmosfera delle grandi occasioni contro il Bari, per una sfida da numeri primi. Saranno infatti presenti, per ora, poco più di 9000 spettatori, tra il numero di biglietti venduti e il numero di abbonati (4950). Si tratta del quarto dato stagionale dopo il record di 9842 spettatori contro il Genoa, nella sfida casalinga di andata del 28 agosto 2022, seguito dai 9767 contro il Cagliari del 10 aprile, solo due settimane fa. Infine si può trovare al terzo posto della classifica i 9407 spettatori di Pisa-Palermo dello scorso 4 marzo. Al momento, secondo i dati ufficiali, l’Arena Garibaldi si trova all’undicesimo posizione come media spettatori stagionale in Serie B con 7945 spettatori. Ancora poca disponibilità in tribuna inferiore, superiore e in gradinata. Chi invece non si vorrà recare all’Arena potrà andare al maxischermo gratuito de La Nunziatina vicino Corso Italia.

M.B.