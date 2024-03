Nuoto Uisp 2003 superstar al Campionato toscano femminile

Cascina (PI), 18 marzo 2024 – Nel fine settimana del 15, 16 e 17 marzo si è svolta la finale del Campionato Regionale Toscano riservato al settore femminile delle categorie ragazzi, junior, cadetti e senior presso la piscina Rosi di Livorno organizzato dal comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto.

La Nuoto Uisp 2003 si è presentata con 33 atlete per un totale di 106 finali che alla fine dei tre giorni di gare hanno portato ad un totale di 14 podi di cui 3 oro, 4 argento e 7 bronzo permettendo alla compagine arancione di risultare al 5° posto tra le cadette, al 6° tra le senior, al 7° tra le ragazze e 8° tra le juniores confermandosi una delle più belle realtà regionali.

Assoluta protagonista è stata Asia Rossi classe 2007, che per la prima volta sale sul podio ad un campionato regionale e lo fa per ben 6 volte, vincendo 3 titoli regionali nei 50 dorso, 50 e 100 farfalla, l’argento nei 50 stile e nei 200 misti ed il bronzo nei 100 stile. Inoltre stabilisce in tutte le gare i propri primati personali ed i tempi limite imposti dalla Federazione per i Criteria Italiani di aprile a Riccione dove debutterà in ben 6 gare.

Sugli scudi anche Matilde Bertolone classe 2008, che sale sul secondo gradino del podio nei 50 dorso e si aggiudica 2 volte il bronzo nei 100 dorso e stile libero, con strepitosi crono che le permetteranno di partecipare ai Campionati Italiani in queste tre specialità, inoltre si migliora nelle altre tre gare piazzandosi sempre tra le migliori 8 della Toscana.

La veterana Giulia Gianfaldoni classe 2005 non si è fatta attendere con l’argento nei 50 stile ed il bronzo nei 100 dorso migliorandosi anche nelle altre gare, dimostrando che anche se impegnata con gli esami di maturità è possibile comunque allenarsi e primeggiare. Grandi risultati anche tra le più giovani nate nel 2010 infatti Matilde Bevilacqua si aggiudica il bronzo nei 100 farfalla e si migliora nelle altre gare dando un grande contributo anche nelle staffette, Aurora Martellucci vince la sua prima medaglia ad un regionale giungendo terza nella difficile gara dei 200 rana e stabilendo i propri personali nelle altre gare.

Capitolo a parte le staffette, in particolare lo strepitoso bronzo della 4X100 mista ragazze formata da Martina Teoli, Aurora Martellucci, Elisa Meucci ed Adele Capiluppi, tutte e quattro migliorano i propri personali conquistando un podio con pieno merito; ottime anche le altre staffette categoria ragazzi grazie all’apporto di Matilde Bevilacqua, Letizia Sbrana e Giorgia Borciani. Nelle staffette juniores composte da Ludovica De Masi, Emma Mazzoni, Valentina Righi, Lara Coppoli e Nicole Funel; nelle cadette Martina Rossi, Matilde Corucci, Virginia Mattei, Matilde Turi e Chiara Casini.

Da segnalare le ottime gare di Matilde Corucci che giunge ai piedi del podio nei 100 dorso e si migliora nelle altre gare, come Emma Mazzoni nelle gare a stile della categoria juniores; Ludovica De Masi, Virginia Mattei, Chiara Casini e Nicole Funel nelle gare lunghe a stile; Lucrezia Favaro, Natalia Meucci, Martina Rossi, Amelia Gotta e Valentina Righi nelle gare a rana; Matilde Turi e Letizia Sbrana nei misti, Elisa Meucci, Giulia Ferraro, Alice Bigongiali nella farfalla; Veronica Eva Pellegrini, Irene Profili, Lavinia Mingione, Giulia Lo Iacono, Alessia Carnevale, Azzurra Lorenzi e Martina Teoli nelle gare a dorso. Ancora una volta balza agli occhi la bontà del progetto di collaborazione tra il gruppo di atleti che si allenano a Cascina ed il gruppo di atleti che nuotano a Pisa con la società ABC Nuoto, portando questa realtà ai vertici del nuoto toscano e non solo. I dirigenti della Nuoto Uisp 2003 di Cascina si complimentano con le atlete ed i tecnici Alessio Coppola, Alessio Rossi, Riccardo Busoni, Giorgio Abis ed Andrea Meucci. Ringraziano anche i genitori che con sacrificio permettono ai ragazzi di allenarsi con costanza tutti i giorni, le società Gesport srl e ABC che gestiscono le piscine di Cascina e Pisa mettendo a disposizione dei ragazzi gli spazi acqua necessari e tutto lo staff della palestra BeActive di Fornacette che segue la preparazione atletica della squadra agonistica.