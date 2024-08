Nuoto Uisp 2003 strepitosa ai Campionati Regionali estivi

Pisa, 6 agosto 2024 – Si sono svolti presso la piscina olimpionica di Livorno i Campionati Regionali estivi riservati alle categorie ragazzi, junior, cadetti e senior dove erano presenti oltre 50 società provenienti da tutta la regione. La Nuoto Uisp 2003 era presente con oltre 60 atleti che grazie alle loro prestazioni hanno permesso alla compagine arancione di posizionarsi al 5° posto tra i ragazzi, al 6° posto con junior e cadetti ed al 8° posto con i senior.

Al termine della manifestazione sono state ben 28 le medaglie conquistate di cui 5 oro, 9 argento e 14 bronzo con moltissimi record personali e ben 10 atleti qualificati ai prossimi Campionati Italiani del Foro italico a Roma. In evidenza Lorenzo Guidotti classe 2008 che si aggiudica il titolo di Campione regionale nei 200 e 400 misti, oltre al bronzo nei 200 rana e due medaglie nelle staffette oltre a ben 5 tempi limite per gli Italiani.

Vince l’oro ed il titolo anche Alessandro Sonetti tra i cadetti nella gara più veloce dei 50 stile e sale sul podio anche nei 50 farfalla e nei 100 stile staccando i biglietti per Roma; campionessa regionale nei 50 dorso Matilde Bertolone classe 2008 che coglie anche l’argento nei 100 dorso, anche lei prenderà parte agli Italiani in ben tre gare. L’ultimo titolo regionale lo conquista Mattia Brambillasca classe 2007 nei 50 dorso nella categoria juniores pur essendo di un anno più piccolo.

Grandi protagonisti tra i nati 2008 Diego Salvini, che in uno stato di forma clamoroso conquista il podio in tutte le gare dello stile libero dai 50 ai 400 con due medaglie d’argento e due di bronzo staccando in tutte le gare il pass per Roma dove debutterà al suo primo campionato italiano estivo. Giulia Meucci, ripresasi da guai fisici che l’hanno limitata nell’ultimo anno, conquista tre bronzi nei 100 farfalla e nei 50 e 400 stile: anche lei prenderà parte agli italiani in ben 4 gare dello stile libero, così come Asia Rossi classe 2007 che sale sul secondo gradino sia nei 50 farfalla che nei 50 stile ed anche lei scenderà in acqua in 5 gare per la prima volta al Foro italico.

Altro qualificato è Marcello Di Sacco classe 2007 nei 100 stile dove vince il bronzo, sorprendente il doppio bronzo di Alessio Ganetti che nei 50 stile e farfalla conquista le sue prime medaglie in ambito regionale, ottimo bronzo anche di Andrea Guidotti nei 50 rana che assume ancora più valore considerando che era impegnato negli esami di maturità.

Tra i senior non poteva mancare il capitano Fabio Moni che nonostante gli impegni universitari non sbaglia un colpo e vince l’argento nei 50 stile confermando tutta la sua classe e Matteo Lenzi che dopo aver esordito al Meeting internazionale Settecolli si porta a casa l’argento nei 50 farfalla ed il bronzo nei 100 farfalla gara che porterà a Roma per i tricolori.

Capitolo a parte meritano le staffette tutte tra le prime 6 confermando il livello raggiunto dalla Nuoto Uisp 2003 che con la 4X100 stile junior femminile vince l’argento con Giulia Meucci, Matilde Bertolone, Emma Mazzoni e Ludovica De Masi; con la 4X100 mista ragazzi maschi l’argento con Alberto Mori, Lorenzo Guidotti, Niccolò Eredia e Diego Salvini, infine sempre tra i ragazzi maschi nella 4X100 stile il bronzo con Diego Salvini, Lorenzo Guidotti, Mattia Cini ed Alberto Mori. Altri grandi protagonisti delle staffette oltre alle loro gare individuali Elisa Meucci, Martina Teoli, Luca Battistini, Luca Contini, Martina Rossi, Andrea Giorgi, Giorgia Manzo, Michele Teoli, Giulia Ferraro, Adele Capiluppi e Letizia Sbrana.

Nelle gare individuali entrano nelle prime 8 posizioni con grandi prestazioni Matilde Bevilacqua classe 2010 che nella farfalla si migliora e prenota le gare per la prima volta agli italiani di Roma, si supera Matilde Corucci classe 2006 scesa in acqua in 6 gare oltre alle tre staffette sfiora più volte il podio soprattutto nei 50 stile dove per soli 4 centesimi non ottiene il pass per il Foro. Ottime le prove di Emma Mazzoni a stile e dorso, Virginia Mattei nelle gare lunghe degli 800 e 1500 stile, Aurora Martellucci nei 200 rana, Alice Lo Iacono nei 200 dorso, e i veterani Lorenzo Rizzolo nella farfalla, Francesca Lauria nello stile, Federica Palo nella rana, Giulia Gianfaldoni nel dorso e nello stile per poco ai piedi del podio.