Nuoto Uisp 2003 in evidenza a Genova nel Trofeo internazionale “Nico Sapio”

Cascina (PI), 14 novembre 2023 – Si è svolto presso l’impianto Sciorba di Genova il Trofeo internazionale “Nico Sapio”, ultima gara utile per conquistare il pass per i campionati Europei di vasca corta: infatti era presente la Nazionale al completo ed oltre 1000 atleti provenienti da tutta Italia.

I risultati non si sono fatti attendere con molti record della manifestazione abbattuti, in questo contesto hanno ben figurato i 16 atleti della Nuoto Uisp 2003 di Cascina che erano in possesso dei tempi limite per poter accedere al trofeo. Come sempre ottime prestazioni del capitano della compagine arancione Fabio Moni classe 97 che conferma i propri tempi sia nei 50 che nei 100 stile libero nella gara ripresa in tv dalla Rai, in un contesto veramente competitivo vinti da Zazzeri, atleta medagliato alle Olimpiadi.

Oltre le aspettative Alessandro Sonetti classe 2004 che nonostante il periodo di preparazione riesce a ritoccare i propri record nei 50 stile libero ma soprattutto nei 100 farfalla dove scende sotto il muro dei 55 secondi: in entrambe le gare stacca il pass per i prossimi Campionati Italiani giovanili di Riccione in aprile, nella gara veloce della farfalla sfiora il tempo per pochi centesimi.

Strepitosa la giovane Giulia Meucci che ottiene i pass per i Criteria Nazionali sia nei 50 che nei 100 stile libero: in questa gara sale sul terzo gradino del podio conquistando il bronzo in questo prestigioso trofeo. Sono stati ben 16 i record personali abbattuti dai nuotatori cascinesi, in particolare tra le ragazze ottima Asia Rossi classe 2007 che si migliora nelle gare a farfalla cosi come Matilde Corucci classe 2006 che ottiene tre crono veramente interessanti sempre nella farfalla e nella velocità dello stile libero; si migliora invece nel dorso sia nei 50 che nei 100 Matilde Bertolone classe 2008. Ancora tra le ragazze del 2008 ottime prestazioni di Emma Mazzoni nelle gare a stile libero e dorso e tra le 2005 di Giulia Gianfaldoni nella velocità dello stile libero.

Tra i ragazzi si migliora in maniera consistente nelle tre gare del dorso Mattia Brambillasca classe 2007 che nel 200 lima il personale di 4 secondi e nella gara del 100 in diretta Rai con il crono di 58”30 si piazza al 6° posto della classifica juniores con atleti di un anno più grandi, nello stile libero invece consistenti prove di Luca Contini ed Alessio Ganetti classe 2006, Marcello Di Sacco classe 2007; nelle gare a farfalla si sono distinti tra i cadetti Lorenzo Rizzolo, Andrea Giorgi e Tommaso Agostini; nella rana stabilisce il proprio personale Giacomo Facca classe 2007.

Pur essendo la prima gara stagionale sono stati molti gli aspetti incoraggianti che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione dimostrando la bontà del progetto agonistico intrapreso ormai 20 anni orsono nella piscina di Cascina grazie alla proprietà Ssd Gesport che gestisce l’impianto e permette ai ragazzi di lavorare nel migliore dei modi mettendo a disposizione gli spazi necessari nonostante questo comporti molte spese aggravate dal caro energia che sta mettendo in ginocchio molti impianti natatori.

I dirigenti ringraziano gli atleti complimentandosi con loro per il comportamento tenuto in trasferta e gli allenatori Alessio Coppola, Alessio Rossi ed Andrea Meucci che guidano e supportano i ragazzi della categoria, inoltre i tecnici Marta Malorgio e Matteo Benedetti della palestra BeActive di Fornacette che curano con grande professionalità ed attenzione la preparazione atletica dei ragazzi. Ed ora i ragazzi della Nuoto Uisp 2003 di Cascina sono attesi dai regionali assoluti e la Coppa Brema a squadre di dicembre.