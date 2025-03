Nicola Lacorte debutta in Formula 3 a Melbourne: un esordio tra difficoltà e crescita

Pisa, 18 marzo 2025 - Il giovane pilota pisano Nicola Lacorte ha fatto il suo esordio nel campionato di Formula 3 sul circuito di Melbourne, segnando un importante passo nella sua carriera automobilistica. Classe 2007 e già membro dell'Academy della squadra francese di Formula 1 Alpine, Lacorte è stato annunciato lo scorso autunno come pilota del team DAMS Lucas Oil per la stagione 2025, dopo aver gareggiato nella serie europea di Formula Regional con l'italiana Trident nel 2024.

La prima gara del weekend australiano ha visto Lacorte partire dalle retrovie, a causa di qualifiche difficili in un gruppo estremamente compatto. Nonostante la posizione sfavorevole, il giovane italiano ha dimostrato grande determinazione, mettendo in scena una rimonta aggressiva e riuscendo a risalire fino alla 16esima posizione, miglior italiano al traguardo. La corsa è stata caratterizzata da diversi episodi caotici, tipici della categoria, con sorpassi al limite e incidenti che hanno portato all'intervento della safety car. Lacorte ha saputo gestire bene il traffico e le ripartenze, evitando errori e mantenendo un buon ritmo. A vincere la Sprint Race è stato il messicano Santiago Ramos (Van Amersfoort Racing), con una prestazione solida che gli ha permesso di imporsi sui rivali.

La seconda gara del weekend si è disputata in condizioni estremamente difficili, con la pioggia che ha reso il tracciato di Albert Park particolarmente insidioso. Dopo una partenza conservativa, necessaria per evitare i rischi maggiori su un asfalto scivoloso, il giovane italiano ha faticato a trovare il giusto feeling con la vettura in condizioni di bagnato, chiudendo la corsa in 24esima posizione. Il dominio in gara è stato di Rafael Camara, brasiliano classe 2005 e membro della Ferrari Driver Academy, che sulla sua Trident ha controllato la Feature Race fin dall'inizio e ha mantenuto la leadership fino all'interruzione anticipata al 16° giro, causata dall'intensificarsi della pioggia e dalla ridotta visibilità. La gara è stata complicata per molti piloti, con errori e uscite di pista che hanno influenzato il risultato finale. Il prossimo appuntamento per la Formula 3 è previsto dal 11 al 13 aprile sul circuito di Sakhir, in Bahrain.