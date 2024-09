Motori: Cetilar Racing a caccia di riscatto nel penultimo round del Campionato IMSA

Pisa, 18 settembre 2024 – Il team Cetilar Racing ritorna in pista per affrontare il penultimo appuntamento della serie Endurance dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship che approda questo fine settimana (21 e 22 settembre) sull'Indianapolis Motor Speedway per la Battle on Bricks.

Ad alternarsi al volante della Ferrari 296 GT3 n.47 ci saranno, come nei tre precedenti round della stagione, Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco, reduci da una 6 Ore di Watkins Glen conclusasi dopo soli 33 minuti a causa di un incidente innescato da una vettura LMP2.

L'equipaggio tutto ‘made in Italy’ punta pertanto ad un pronto riscatto, anche alla luce di un inizio di stagione che aveva chiaramente evidenziato l'ottimo lavoro di sviluppo svolto a partire dal 2023, sempre sotto la gestione tecnica di AF Corse.

Un inizio di stagione in cui si è evidenziata tutta la competitività della vettura della Casa di Maranello che il team Cetilar Racing aveva portato all'esordio americano proprio lo scorso anno, raggiungendo l'apice in occasione della 12 Ore di Sebring che si è disputata a marzo ed in cui è arrivato il secondo piazzamento della classe GTD.

“Dopo la mia parentesi nel GT Open al Paul Ricard (conclusa con la doppia vittoria nella classe Am), sono felice di tornare nelle corse americane per affrontare un'altra pista particolarmente impegnativa - ha commentato Roberto Lacorte - Questa volta sarà una duplice sfida, perché per me e Giorgio si tratta di un circuito del tutto nuovo, in un luogo mitico come quello di Indianapolis nella versione "road". Il tracciato è molto tecnic o e in precedenza non vi abbiamo mai girato se non al simulatore. Tutti noi non vediamo l'ora di respirare l'atmosfera che caratterizzerà questo penultimo appuntamento della serie IMSA”.

Dopo una pausa di tre mesi ci si avvia a ripartire completamenti ricaricati, su un circuito che per tutti e tre i piloti rappresenta una novità. A inaugurare il week-end saranno le prove libere di venerdì. Sabato sono in programma le qualifiche, mentre la gara scatterà domenica alle 17.40 italiane per concludersi esattamente sei ore dopo. Gara che potrà essere seguita il live streaming sul sito internet www.imsa.com/tv.