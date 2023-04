Lucca piace in Belgio: gli occhi del Brugge. Piace il giovane Volpe

Sta arrivando il tempo delle scelte per Lorenzo Lucca. Il primo italiano nella storia dell’Ajax, dopo un buon avvio tra la seconda divisione olandese (con lo Jong Ajax) e la prima squadra in Eredivisie, è arrivato a un bivio. Da quando infatti i lancieri hanno cambiato la guida tecnica e stanno pensando anche di modificare la loro gestione della direzione sportiva, la stagione di Lucca non sta più andando secondo le aspettative. I numeri non sono dei migliori. Solo due reti in 14 presenze con la prima squadra e mai in campo per oltre 21 minuti. A breve l’Ajax dovrà prendere una decisione, se esercitare o meno il riscatto da dieci milioni di euro pattuito col Pisa. Secondo quanto emerge la società della squadra di Amsterdam non ha ancora deciso ed ecco che, all’orizzonte, potrebbe profilarsi un’altra esperienza all’estero per Lucca.

Il calciatore infatti, nelle scorse settimane, aveva dichiarato che, a prescindere dal finale di stagione, il suo futuro sarebbe stato lontano dall’Italia. Su di lui si è fiondato in maniera importante la società belga del Club Bruges. Tuttavia anche in Italia il giocatore continua ad avere mercato, cercato sempre dal Sassuolo, dalla Salernitana, dal Bologna, ma anche dal Milan. Prime manovre di calciomercato anche in entrata per il Pisa.

La dirigenza nerazzurra infatti si sarebbe interessata all’esterno del Potenza, nel girone C di Serie C, Giovanni Volpe, classe 2002. Il calciatore ha contribuito alla cavalcata dei lucani a ridosso della zona playoff disputando 26 partite, segnando 4 reti e servendo due assist. Il giocatore si è messo in luce con ottime prestazioni. Potrebbe essere uno dei nuovi asset su cui i dirigenti hanno messo gli occhi.

M.B.