L’esodo dei tifosi in missione Una stagione giocata ’in casa’

Contro il Modena si prepara un grande esodo di tifosi pisani, al momento con oltre 1600 biglietti venduti e pronti a partire in treno, in macchina o sui bus speciali preparati dai vari gruppi, dal Centro di Coordinamento fino al Club Autonomo nerazzurro. I numeri dei supporter pisani allo stadio Alberto Braglia porteranno questa trasferta sul podio delle più numerose della stagione. Essendo stati venduti finora poco più di 2000 biglietti per la partita, di fatto i calciatori alla corte di Luca D’Angelo giocheranno letteralmente in casa.

Modena infatti si prende il secondo posto come trasferta più numerosa dell’anno alle spalle della sfida del Ferraris a Genova, terminata 0-0 e all’insegna dell’amicizia tra le due tifoserie. C’è anche un dato curioso su cui fare affidamento. Fino a questo momento le trasferte più numerose hanno sempre portato bene, poiché i nerazzurri hanno sempre vinto o pareggiato fuori dalle mura amiche, quando il pubblico si è fatto sentire al pari o con decibel più alti rispetto alle tifoserie avversarie. Al terzo posto infatti c’è la sfida contro la Spal di Ferrara, di fronte a 1213 tifosi nerazzurri giunti dalla città toscana. Quel giorno infatti, il 26 dicembre 2022, la partita venne decisa da un gol di Sibilli, terminando 0-1 per la squadra di D’Angelo. Proseguendo poi si trova la trasferta di pochi giorni fa al Tardini di Parma, con 1127 supporter pisani in terra emiliana. Anche in questo caso è arrivata una vittoria per 0-1 grazie alla rete segnata da Tourè con il suo missile terra-aria imbeccato da Torregrossa. Per chiudere la top 5 delle partite più partecipate dalla tifoseria nerazzurra, nel corso di questa stagione, troviamo Perugia-Pisa 1-3 (ancora una vittoria), con la doppietta di Gliozzi e un gol di Touré a schiantare gli umbri. Era il primo giorno del mese di ottobre, con 1125 tifosi pisani, solo 2 in meno della trasferta di Parma, secondo le statistiche. Era la prima gara dal ritorno di Luca D’Angelo sulla panchina nerazzurra, figlia di un grande entusiasmo da parte di tutta la tifoseria. Finora questo binomio tra risultato e tsferta partecipata è stato uno dei ‘segreti’ del Pisa nel corso di questa stagione. La prova del nove sarà a Modena, dove i nerazzurri saranno nuovamente alla caccia dei tre punti.

Michele Bufalino