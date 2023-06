La Squadra Corse Città di Pisa all’appuntamento con il Rally Reggello e Città di Firenze

Pisa, 16 giugno 2023 – La Squadra Corse Città di Pisa inizia la stagione estiva della specialità dei rally con la partecipazione al 15° Rally Reggello e Città di Firenze, quarto appuntamento stagionale della Coppa Rally VI Zona con l’equipaggio Luca Del Testa e Luca Carignani su Fiat Seicento Kit ed i co- piloti Daniele Pettinari che detterà le note a Francesco Laudicina su Peugeot 208 Vti R2 e Giovanni Guerzoni invece nella gara riservata alle autostoriche che detterà le note a Tommaso Fantei su VW Golf Gti.

Luca Del Testa ritorna a correre dopo le buone prestazioni al Rally dell’Elba e al Rally della Valdinievole con l’usuale Fiat Seicento Kit curata dalla sua struttura 2L Motorsport. “Impegni di lavoro non mi hanno permesso, in questa parte iniziale di stagione di effettuare altre gare – dice Del Testa durante le fasi di preparazione della gara e continua -, sono riuscito a partecipare al Reggello a cui avevo preso parte anche due anni fa con un bel risultato e che ha un percorso impegnativo e divertente. Cercheremo di continuare lo sviluppo della macchina e di fare una bella figura”.

Daniele Pettinari ritorna velocemente alle corse dopo il ritiro a poche batture dalla fine al recente Rally degli Abeti. “Questa volta affiancherò Francesco Laudicina su una performante Peugeot 208 VTi R2” afferma il co-pilota del sodalizio pisano e continua -. È la prima volta che corriamo insieme, mi fa piacere che mi abbia chiamato e di ritornare a correre con una vettura performante come la Peugeot 208 R2 che sicuramente ha delle prestazioni interessanti”. Chiuderà la schiera dei conduttori della Squadra Corse Città di Pisa il veterano Giovanni Guerzoni che per l’occasione detterà le note a Tommaso Fantei su VW Golf Gti 16v nella gara riservata alle Autostoriche: “Ritorno alle autostoriche dopo la gara del Vallate Aretine di inizio anno. Mi fa piacere correre con Tommaso che conosco da anni e con la sua bellissima VW Golf Gti, in una gara che conosco solo in versione da pilota e che per la prima volta effettuerò nel ruolo di co-pilota”.

La gara di Reggello entrerà nel vivo sabato 17 giugno con le verifiche pre-gara previste la mattina per poi proseguire con lo shake down dalle ore 13 alle 17 e la partenza del primo equipaggio alle 21.30 da Cascia-Reggello con la disputa della prima ed unica prova speciale della giornata di ben Km. 14,74. Domenica 18 giugno previste le altre otto prove speciali con arrivo finale alle ore 18.17 sempre a Cascia Reggello dopo aver disputato circa 65 Km di tratti cronometrati su un percorso globale di 272 Km. Nel frattempo la Squadra Corse Città di Pisa sta organizzando per sabato 15 luglio una gara di kart alla Pista del Sole di Cecina e per martedì 25 luglio la cena di festeggiamento del suo ventisettesimo anno di attività.