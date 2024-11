La scuola e l’hockey: il nuovo progetto del Cus Pisa con gli istituti del territorio

Pisa, 15 novembre 2024 – Insegnanti e istruttori insieme per un progetto di avviamento allo sport dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni che, tramite mazza e pallina da hockey, possono crescere e imparare in modo armonico. È il progetto avviato da alcuni anni dalla sezione hockey del Cus Pisa e presentato lo scorso mercoledì 13 novembre nella Sala a vetri di via Chiarugi alla presenza di docenti di tutti gli istituti comprensivi cittadini, del coordinatore Ufficio Autonomia e Sport dell’Ufficio Scolastico Provinciale Silvio Tintori, dell’assessora allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa, del presidente del Cus Pisa Giuliano Pizzanelli e del chairman del progetto Riccardo Vanni.

Si chiama 'Dall’Hockey nella scuola alla scuola dell’Hockey' ed è un percorso di integrazione del percorso formativo scolastico di tipo ludico-sportivo per gli alunni degli ultimi anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e il corpo docente dei singoli plessi e scuole. Il progetto punta a coinvolgere il maggior numero possibile di alunni e avvicinarli allo sport.

Contribuire ai valori positivi di collaborazione, rispetto delle regole e lealtà. Ma anche offrire momenti di confronto e socializzazione con i compagni tramite la competizione ludico-sportiva. Le scuole coinvolte sono gli istituti comprensivi 'Tongiorgi', 'Fucini'', 'Toniolo', 'Niccolini' di San Giuliano Terme e 'Settesoldi' di Vecchiano. Un bacino di alunni e alunne importante quindi, a cui è garantito un elevato livello organizzativo, ottimi impianti e dotazioni sportive, un approccio fortemente etico alle attività agonistiche.

Infine, al termine dell’incontro è stata annunciata la firma su un protocollo di intesa tra il Cus Pisa e gli istituti comprensivi per consentire ai gruppi sportivi delle scuole di portare ragazzi e ragazze che aderiscono al progetto hockey negli impianti del Cus per allenarsi e giocare. Grazie a questo accordo infatti il progetto può partire in tempi rapidi, senza necessità di ulteriori passaggi. Soddisfazione per l’esito positivo della riunione è stata espressa dai dirigenti della sezione hockey e da tutto il Cus Pisa, da sempre attento alle fasce di età più giovani e ai progetti di contrasto al drop-out sportivo.