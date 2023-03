"La prestazione che volevamo e che serviva Così costruiamo una mentalità vincente"

Una difesa praticamente inedita per questa stagione è lo spunto da cui partire, per Arturo Calabresi,: "Il centrale in una difesa a tre è un ruolo che mi sento cucito molto addosso. Mi son trovato bene in un reparto ricco di esperienza e qualità - dichiara Calabresi -. Tra Barba e Caracciolo ne abbiamo in abbondanza. Abbiamo fatto una prestazione solida, ordinata e cattiva. Tutti elementi che volevamo mettere in partita e ci conferisce libertà nelle giocate". Il difensore nerazzurro premia il lavoro della settimana, dopo la sfortunata trasferta emiliana: "Dovevamo reagire così dopo la sconfitta di Modena - prosegue -. E’ in questo modo che si costruisce una squadra con la mentalità vincente. Abbiamo tutti i mezzi per giocarcela e questa vittoria ha un valore doppio dopo la sconfitta della scorsa settimana. La reazione dimostrata dal punto di vista dell’atteggiamento è stata importante per farci ben sperare per il futuro".

M.B.