La nuova stagione parte dalla conferma di coach Tagliagambe per il Volley Casciavola

Casciavola (Pisa), 26 maggio 2024 - "Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare la conferma di coach Alessandro Tagliagambe alla guida della PediaTuss che disputerà il prossimo campionato di serie C", è la nota della società casciavolina. Alessandro Tagliagambe è alla terza stagione consecutiva con il club rossoblù dove aveva già allenato in passato, precisamente nel 2010 quando l’allora Polisportiva militava in serie B1. Cinque stagioni nelle quali prima guida la formazione di serie D, l’under 16 e l'under 14, per poi approdare alla prima squadra con la quale ha conquistato quella che ad oggi è l’ultima promozione in B2 della storia rossoblù. Chiuso il capitolo casciavolino, Tagliagambe è approdato ad Empoli dove ha conquistato una bella promozione in B1, successivamente a guidato il Castelfiorentino in B2 fino ad arrivare alla storia recente con le tre stagioni a San Miniato, le ultime fortemente condizionate dalla pandemia, e l’ultima stagione ancora a Castelfiorentino dove ha conquistato un’agevole salvezza in serie C. Per Alessandro Tagliagambe parlano anche i titoli conquistati: due promozioni dalla serie C alla B2, una in serie B1, un filotto di titoli provinciali a livello giovanile ai quali si aggiunge una finale regionale under 18, due semifinali regionale under 16, di queste una proprio a Casciavola. «Sarà la mia terza stagione consecutiva qui a Casciavola – spiega Tagliagambe - e dopo due anni di crescita culminati con i playoff disputati qualche settimana l’obiettivo è quello di provare a fare ancora meglio, proseguire nel percorso di crescita, consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto e la concorrenza sarà ancora più agguerrita. Continuiamo a lavorare in palestra anche in questo scorcio finale di stagione cercando di cogliere le opportunità che volley mercato ci metterà a disposizione». Quello fra Tagliagambe e club rossoblù è un connubio che prosegue nel segno della continuità e della programmazione.

M.B.