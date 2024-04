La Nuoto Uisp 2003 protagonista a Riccione nel Campionato italiano giovanile

Cascina (PI), 15 aprile 2024 – Si sono svolti nell’impianto di Riccione i Criteria Italiani di nuoto riservati alle categorie ragazzi, junior e cadetti ai quali erano ammessi i migliori 30 atleti per gara e specialità. La società cascinese era presente con 7 atleti per un totale di 24 gare di cui 3 per il settore femminile e 4 per il settore maschile.

Nei primi tre giorni riservati alle donne si è messa in evidenza Giulia Meucci classe 2008, reduce da un mese complicato per problemi influenzali che le hanno impedito di partecipare anche ai Campionati regionali: ha ottenuto il proprio personale nei 200 stile portandolo a 2’02”, piazzandosi all’8° posto in classifica, così come nella gara dei 100 stile dove ha centrato il personale stagionale. Ottima anche la gara veloce dei 50 stile dove ha ottenuto il 14° posto, confermandosi nonostante i guai fisici una delle migliori interpreti dello stile libero nella sua categoria.

Lusinghiero debutto ai criteria per Asia Rossi, classe 2007, che dopo gli strepitosi successi in ambito regionale dove aveva vinto 4 titoli e 6 medaglie si è confrontata in ambito nazionale pagando un po’ di emozione nella prima giornata. Ma Rossi si è ripresa subito nelle giornate successive, piazzandosi tra le migliori 20 atlete della categoria cadette – considerando che gareggiava con atlete di un anno più grandi - nuotando vicino ai propri personali nelle gare 50/100 farfalla, 200 misti, 50 e 200 stile mentre nella gara dei 100 stile ha migliorato il personale portandolo a 56”74 e chiudendo al 15° posto e 7° tra le nate del 2007, confermando i grandi progressi ottenuti in questa stagione.

La terza ragazza entrata in acqua è Matilde Bertolone, classe 2008, che ha nuotato i 100 stile vicino al personale ma migliorandosi nelle due gare a dorso - sia nei 100 che nei 50 - dove con una strepitosa gara si è piazzata tra le migliori 10 specialiste in Italia nella categoria juniores.

Nei tre giorni seguenti sono entrati in acqua i maschi dove si è messo in grande evidenza Lorenzo Guidotti, classe 2008, qualificatosi in ben 5 gare nelle quali ha centrato per due volte il 6° posto a poca distanza dal podio nei 200 e 400 misti, dove ha anche stabilito il personale ed il record sociale, a conferma della sua ecletticità si migliora anche nelle gare dei 200 rana dove giunge 10° e stile dimostrando la sua crescita costante in ambito nazionale.

Buone le prestazioni del veterano Alessandro Sonetti, classe 2004, alla sua ultima apparizione ai criteria per raggiunti limiti di età, anche lui reduce da problemi fisici che ne hanno rallentato la preparazione. Ha nuotato tutte e 4 le gare vicino al personale sia nei 50/100 stile che nei 50/100 farfalla. Grande debutto di Mattia Brambillasca, classe 2007, che ha stabilito i propri personali e record sociali nei 100 dorso e nella gara veloce dei 50, dove ha fermato le piastre a 26”47. Molto bene anche l’altro debuttante Diego Salvini, classe 2008, che nella gara sprint dei 50 stile ha fermato le piastre a pochi centesimi dal personale, riuscendo a gestire la pressione della gara.

Con questa gara termina la stagione in vasca corta e gli atleti della Nuoto Uisp 2003 sono attesi dalla seconda parte di stagione in vasca olimpionica che culminerà a luglio con i regionali ed agosto con i Campionati Italiani estivi di Roma. La dirigenza si congratula con i ragazzi ed i tecnici Alessio Coppola, Alessio Rossi ed Andrea Meucci che seguono la categoria, in quanto non è scontato per una piccola realtà qualificare molti atleti ad un campionato dove accedono solo i 30 migliori atleti italiani, ringrazia le società Gesport ed ABC PISA che gestiscono gli impianti di Cascina e Pisa permettendo ai ragazzi di allenarsi con continuità e lo studio professionale BEACTIVE di Fornacette che cura la preparazione fisica a secco dei ragazzi.