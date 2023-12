Il Pisa cerca Luca Moro del Sassuolo. Ma la concorrenza è già agguerrita

di Michele Bufalino

L’apertura ufficiale della sessione di mercato inizierà il 2 gennaio 2024, ma i dirigenti nerazzurri sono già al lavoro da giorni per migliorare la rosa. Uno dei papabili nomi sulla lista degli attaccanti seguiti da Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli è Luca Moro, classe 2001, attaccante under di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito allo Spezia di D’Angelo. A quanto sembrai liguri, avendo il peggiore attacco del campionato Cadetto, cercherebbero di modificare in maniera sensibile il roster in avanti e potrebbero rinunciare all’attaccante, già seguito dal Pisa due anni fa quando Lorenzo Lucca era in procinto di andare proprio al Sassuolo. La trattativa però fu fermata da Knaster e i neroverdi virarono su Moro dal Catania, dove aveva segnato ben 21 reti in Serie C. Trattativa non semplice, perché il Sassuolo non cederebbe il giocatore a titolo definitivo, ma il Pisa è disposto anche a prenderlo in prestito. L’arrivo di Moro, poiché under, potrebbe aprire anche ad un ulteriore ingresso di un attaccante over di primo livello, il top player tanto cercato, ma questo vincolerebbe la cessione di Gliozzi, seguito dal Catanzaro e dallo stesso Spezia per un triangolo di mercato in piena regola. I nerazzurri però non sono gli unici su Luca Moro. Sul giovane attaccante infatti c’è anche la Sampdoria di Pirlo e lo stesso Catanzaro. Entrambe lo seguono da vicino. Intanto proseguono i contatti con Lorenzo Amatucci della Fiorentina.

Il centrocampista classe 2004 piace molto ad Alberto Aquilani che lo ha avuto alla Primavera viola fino allo scorso anno. In partenza a centrocampo potrebbe esserci davvero Adam Nagy. Il centrocampista ungherese è corteggiato in Asia dai campioni della Corea del Sud dell’Ulsan Hyundai. La squadra coreana cerca un rinforzo extracomunitario in quel ruolo, dove sarebbe prevista una partenza. A febbraio infatti ricomincerà la stagione del campionato in K-League, il torneo più competitivo di tutto il continente, ma anche la fase ad eliminazione diretta della Champions League nel tabellone est asiatico, con l’Ulsan che affronterà i vincitori della Coppa dell’Imperatore giapponese del Ventforet Kofu agli ottavi di finale, sognando di poter affrontare, andando più avanti nella competizione, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, impegnato invece nel tabellone ovest. Sponsor di Nagy sarebbe il suo compagno di nazionale Martin Adam, che gioca come attaccante nello stesso Ulsan Hyundai e continua ad essere uno degli elementi centrali della nazionale ungherese di Marco Rossi. Trattativa non semplice, con i coreani che potrebbero chiedere il giocatore a titolo definitivo. Infine Giovanni Corrado e Stefano Stefanelli sono sempre alla caccia anche di un difensore centrale di primissimo piano, con una lista ristretta di giocatori seguiti tra Serie A e Serie B.