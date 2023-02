"Il mio ritorno? Ecco una grande sfida"

Christian Sussi è stata una delle sorprese dell’ultima finestra di mercato. Arrivato per sostituire Roko Jureskin, ceduto al Benevento in prestito, il Pisa lo ha richiamato dal Fiorenzuola. "Quella che mi si è presentata negli ultimi giorni è stata un’opportunità inattesa – ammette con candore l’esterno del Pisa, con la voce rotta dall’emozione –. E’ successo tutto all’ultimo giorno di mercato e l’ultimo mio pensiero era quello di tornare a Pisa, non me lo aspettavo. Vedo questo ritorno come una sfida, per dare il massimo e ritagliarmi il mio spazio". Sussi ringrazia il Fiorenzuola che lo ha lasciato andare sul finale di mercato: "A Fiorenzuola mi sono trovato molto bene - conclude Sussi -, ma non devo certo spiegare l’emozione che porto dentro nell’essere tornato a Pisa. Sapevo che il gruppo nerazzurro era un grandissimo gruppo, mi ero già allenato qui la scorsa estate". In nerazzurro era approdato dall’Arezzo nell’estate del 2021, prima che la società decidesse di inviarlo a crescere a Pagani. Un brutto infortunio poi ne ha rallentato la crescita, come ricorda il direttore sportivo del Pisa Claudio Chiellini: "Quello di Sussi è un ritorno dopo averlo tesserato l’anno scorso - racconta Chiellini -. Purtroppo si ruppe il crociato, non potendo mettersi adeguatamente in mostra, mentre quest’anno ha fatto la preparazione con noi prima di andare al Fiorenzuola".

Per quanto riguarda le caratteristiche del calciatore, Chiellini non ha dubbi sul suo valore: "Sussi è un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra e sono sicuro che ci sarà utile per la seconda parte della stagione - conclude il direttore sportivo nerazzurro -. Appena si è presentata la possibilità di cedere Jureskin, che aveva bisogno di giocare, anche per preparare gli Europei under 21, il primo nome a cui avevamo pensato era proprio quello di Sussi, un’idea maturata negli ultimi giorni di mercato".