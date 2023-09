Grande successo per la gara di fondo e mezzofondo "Litorale Pisano"

Pisa, 18 settembre 2023 - Ieri, 17 settembre, si è conclusa la 6^ edizione del nuoto di Fondo e Mezzo Fondo del 2023 del Litorale Pisano sulle distanze di 5 K (partenza da Piazza delle Baleari), di 3,8 K (partenza dal Circolo Arnino) e del Miglio Marino (partenza dal Bagno Paradiso) per giungere tutti il Bagno Imperiale a Tirrenia. Le gare, che hanno avuto un via simultaneo alle ore 10:00, si sono svolte sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano e sono state dedicate alla memoria di Giorgio De Leonardi Dirigente del CSI e di Eugenio Tursi estimatore delle avventure sportive in mare sin dall'età adolescenziale. ORGANIZZAZIONE - All’organizzazione hanno contribuito la CRI come cointestataria dell’evento, la FISA di Livorno che ha operato sotto il controllo di coordinamento delle unità di sicurezza in mare della CRI in costante contatto con la Capitaneria di Porto, il gruppo Canoe del Circolo Arnino e tutti questi enti assicurato la buona riuscita e la sicurezza dell’evento. Ha assistito alle fasi più impegnative di gara l'Assessore allo Sport Frida Scarpa che ha portato i saluti del Sindaco Michele Conti ed ha presenziato alle premiazioni assieme al Presidente del Centro Sportivo Italiano e alla famiglia di Eugenio. Alle tre gare hanno partecipato 70 atleti provenienti da centro e nord Italia che hanno gradito la formula delle gare multiple con partenza simultanea ideata dagli organizzatori della Phisio Sport Lab Queste le risultanze cronometriche dei migliori tre Assoluti Uomini e Donne alla fine dell’evento: - Per il Miglio Marino Maschile: 1^ assoluto Fabrizio MONTI della PHISIOSPORT LAB ASD che a concluso i 1860 m. di gara in 20’30”, 2^ il giovanissimo marinese Michele TEOLI (nato nel 2007) anche lui della PHISIO SPORT LAB ASD in 22’34”, 3^ Edoardo ILLIANO (nato nel 2008) con 23’ 51” del CENTRO NUOTO VALDARNO. - Per il Miglio Marino Femminile: 1^ Denise CAVALLINI, nota triatleta nazionale con un tempo di 22’35”, 2^ Martina ROSSI in 24’01” della NUOTO UISP 2003, 3^ Gaia DE BARTOLO in 25’39” del CENTRO NUOTO VALDARNO. - Per la 3,8 Km maschile (distanza particolarmente amata dai triatleti del mondo “ENDURANCE”) 1^ Luca BORGIANNI della Trievolution Triathlon in 51’29”, 2^ Marco LEONE in 51’34”, 3^ Andrea BORGIANNI della Trievolution Triathlon in 53’41” - Per la 3,8 Km femminile: 1^ Maria PERROTTA in 43’58” del NUOTO GROSSETO, 2^ Manuela MALTINTI in 1h 01’, 3^ Lucilla MANCINI del NUOTO GROSSETO in 1h 05’. - Per la 5 Km maschile (da Marina di Pisa a Tirrenia) 1^ Raffaele GAMBIGLIANI della SEA SUB Modena in 1h 27’ 15”, 2^ Giudo NELLI della PHISIO SPORT LAB ASD in 1h 27’58”, 3^ Filippo RODA in 1h 37’ 41” - Per la 5 Km femminile Rita CALAFA’ in 1h 37’40”. Gli organizzatori ora archiviano con successo e la giusta soddisfazione questo evento di turismo sportivo che ha ampi margini di crescita e si preparano all’appuntamento del 15 ottobre prossimo dove la Polisportiva Phisio Sport Lab ASD, con il Patrocinio del Comune di Pisa e della Regione Toscana organizzerà in Tirrenia nello stesso giorno tre eventi sportivi sotto l’egida della Federazione Italiana di Triathlon e Para Triathlon e del Centro Sportivo Italiano, gare di nuoto in mare sulla distanza del Mezzo Miglio e Miglio Marino, con inizio alle ore 10:00, seguita da una gara di Para Triathlon a squadre la MIXED RELAY con partecipazione di Atleti Paraolimpici Italiani ed esteri, con inizio alle ore 11:00 e per concludere la giornata con una gara di Triathlon Sprint Silver Rank alle ore 13:45 giunta per alla sua 23^ edizione. Sono attesi 450/500 Atleti che avranno modo di conoscere il litorale fuori dal periodo del turismo balneare, votato ad ospitare gare sportive con e senza acqua per aderire allo spirito della Phisio Sport Lab “più sport = meno sanità”. M.B.