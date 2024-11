Due rally all'orizzonte per la Squadra Corse Città di Pisa

Pisa, 14 novembre 2024 - Periodo intenso d’attività per la Squadra Corse Città di Pisa asd che, dopo i successi colti alla finale nazionale di Coppa Italia il Rally della Lanterna con gli equipaggi Marchi-Salotti e Moscardini-Bulfon che si sono aggiudicati le proprie classi, il sodalizio pisano sarà presente l’imminente week end al Rally delle Marche e al Rally di Scandicci. Al Rally delle Marche, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra sarà il duo composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a ritornare a correre dopo aver effettuato il Rally del Vermentino poche settimane. Anche in questa occasione sarà utilizzata la Citroen C3 Rally 2 curata dalla Sportec Engineering con cui saranno affrontate le nove prove speciali in programma. La manifestazione inizierà con le ricognizioni del percorso previste venerdì 15 novembre dalle ore 08.00 alle ore 16.00 . La qualifying stage e lo shake down invece sono previsti per sabato 16 novembre come la partenza per presentare gli equipaggi a partire dalle ore 19.01 da Piazza del Popolo a San Severino Marche (MC). Quindi ingresso fin dalle 19.31 nel lungo riordino notturno a Cingoli (MC). Quindi la gara vera e propria si svolgerà domenica 17 novembre con uscita dal riordino della prima vettura alle 06.21 e quindi la disputa delle nove prove speciali che saranno tre da ripetersi tre volte: PS 1-4-7 Castelletta di Km. 9,86 – PS 2-5-8 Santo Stefano di Km. 4,82 – PSSS 3-6-9 Gagliole di Km. 8,67 , dopo ogni giro previsto a Cingoli un Riordino ed un Parco Assistenza. Arrivo finale della prima vettura alle ore 17.20 dopo avere effettuato Km. 70,05 di prove speciali ed un percorso globale di Km. 336,12 .

La Squadra Corse Città di Pisa questo week end sarà presente anche con tre co-piloti al Rally di Scandicci: Andrea Calandroni detterà le note a Francesco Bartali su una Peugeot 208 rally4, Cristian Chicchi invece a fianco di Federico Amadei su una Peugeot 208 R2 e l’infaticabile Lorenzo Fratta invece sarà nel sedile di destra di Valentino Rossi su una Peugeot 106 Rally, da rilevare che Fratta ha al suo attivo in questa stagione una ventina di gare. Il Rally di Scandicci partirà dal borgo fiorentino alle ore 15.01 di sabato 16 novembre dopo le verifiche previste la mattina. Quindi sarà effettuata la doppia disputa della prova di Anastasia di Km. 5,02 con arrivo della prima vettura per il riordino notturno alle ore 18.28 . Domenica 17 novembre partenza della prima vettura alle ore 07.31 e l’effettuazione delle prove di Pulica di Km. 6,40 (PS 3-8) Poppiano di Km. 5,33 (PS 4-6-9)= e di Botinaccio di Km. 7,41 (PS 5-7-10) . Arrivo sempre a Scandicci alle ore 16.42 vero epicentro della manifestazione dove sono previsti dopo ogni giro riordino e parco assistenza. In tutto le dieci prove speciali saranno di Km. 61,06 su un percorso globale di Km. 279,51. Quindi un week end impegnativo quello che il sodalizio pisano dovrà affrontare a cui aggiungere un piccolo gruppo di soci che sarà presente alla partita organizzata allo stadio di Pisa Arena Garibaldi sabato sera per la partita organizzata in occasione dei 50 anni Shalom.