Cus Pisa in festa: sei atlete convocate nella nazionale di hockey su prato

Pisa, 11 marzo 2025 - Grandi soddisfazioni per il Cus Pisa, che celebra due importanti traguardi: sei atlete dell’hockey su prato sono state convocate in Nazionale, mentre la squadra femminile di calcio a 5 ha raggiunto la salvezza matematica in Serie B.

SEI CUSSINE PER LA MAGLIA AZZURRA. Nella giornata di lunedì 10 marzo si sono svolti due raduni territoriali per la selezione delle rappresentative italiane: a Torino per la Nazionale femminile senior e a Castello D’Agogna (PV) per la squadra Under 18. Ben quattro le convocate per la Nazionale maggiore. Sono: Delfina Russo, attaccante italo-argentina di 26 anni che da due stagioni veste la maglia gialloblù. Accanto a lei ci sono Valeria Ciucci, centrale di 24 anni cresciuta nel vivaio cussino, e Margherita Rovini, ala di 25 anni che, oltre ad essere una colonna della squadra, allena anche i gruppi giovanili.

Completa il quartetto Matilde Piccinocchi, 20 anni, centrocampista e attaccante, già con esperienze in azzurro nelle selezioni giovanili e in competizioni ufficiali. Anche il settore giovanile del Cus Pisa può festeggiare tre nuove promesse in Nazionale Under 18. Azzurra Taglioli, attaccante di 16 anni, è stata selezionata insieme a Emma Ever Hadani, terzino classe 2008, e Angela Russo, portiere 15enne che attualmente gioca in prestito all’HC Argentia. "Queste convocazioni rappresentano un grande riconoscimento per le atlete e per il movimento cussino e confermano il valore del lavoro svolto sul campo" commenta la delegata della sezione hockey Lucia Anita D’ambra.

CALCIO A 5: SALVEZZA IN SERIE B. Un campionato ancora in corso e non privo di difficoltà, ma per la squadra femminile di calcio a 5 del Cus Pisa la salvezza è ormai matematica. Le gialloblu, impegnate nella Serie B, hanno conquistato un’importante vittoria contro U.S. Bo.Ca. Junior nella partita della scorsa domenica 9 marzo. Le ragazze hanno ribaltato il risultato nel secondo tempo e si sono imposte per 4-3. Le cussine erano già certe della salvezza prima di scendere in campo, grazie al vantaggio di sei punti e allo scontro diretto a favore.

Ma la vittoria di domenica rappresenta una conferma del carattere e della determinazione della squadra, che ha affrontato una stagione difficile tra assenze e un organico ridotto. Nonostante le difficoltà infatti, il gruppo ha saputo reagire e, con sole 14 giocatrici a disposizione, ha raggiunto un risultato che a inizio stagione sembrava insperato. "Sono molto orgogliosa delle ragazze, non hanno mai mollato nonostante le sconfitte" ha dichiarato Chiara Figliucci, dirigente della squadra.

"Un ringraziamento va a tutta la dirigenza e al Cus, che ha sempre creduto in noi e al Mister Riccardo Garzelli, che per due anni consecutivi ha raggiunto il risultato sperato, con fiducia nel gruppo e grande capacità di insegnamento. Ora ci aspettano ancora due partite di campionato, tra cui quella in casa del 23 marzo contro la Infinity Futsal Academy, che invitiamo tutti a venire a vedere".