Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa cerca riscatto con la Folgore Fucecchio

Pisa, 30 marzo 2023 – Nella decima giornata di ritorno in C silver, il Cus Pisa, targato Cosmocare, già promosso nella C gold della prossima stagione, gioca la seconda carta dell’impegnativo poker, con Prato, Fucecchio, Montevarchi e Us Livorno, fondamentale per la classifica finale del campionato, che vede ora gli universitari in testa insieme alla Fides Montevarchi. Dopo il successo di Prato, l’avversaria di domenica, alle 18 al PalaCus, è la Folgore Fucecchio, a soli due punti dai battistrada, con cui i gialloblù hanno perso nettamente all’andata.



FUCECCHIO – La Pallacanestro Folgore, targata Boldrini Selleria, è una formazione di prima fascia, già avversaria diretta degli universitari nella promozione di due stagioni or sono, nella scorsa primavera protagonista dei play-off per l’accesso alla C gold, mancata di poco in finale, nella gara decisiva con Altopascio. La squadra, allenata quest’anno da Rastelli, a due punti dai battistrada Cus Pisa e Montevarchi, ha fin qui disputato un ottimo campionato, superando alla distanza gli universitari nella gara di andata, trascinata dai tiratori Falchi e Berni (sono state ben 13 le triple messe a segno dai padroni di casa nell’intera gara). Facendo lo zoom sul roster della Selleria Boldrini, si vede infatti una compagine esperta, con atleti di categoria e di C gold, come Berni, Falchi, Fantoni (lo scorso anno al Cus), Gazzarrini, Meucci, Orsini e Tessitori, quest’ultimo con esperienze anche in serie B.



COSMOCARE – I ragazzi di coach Cristiano Forti sono reduci da una vittoria entusiasmante, sul campo del Progetto Pallacanestro Prato, formazione giovane ma molto quotata, soprtatutto in casa. Privi di Benini e Spagnolli, da cui abitualmente passano la maggior parte dei rimbalzi e delle conclusioni da sotto, gli universitari hanno sfoderato una grande difesa ed una buona vena realizzativa, con capitan Siena, Quarta, top scorer, tornato alle prestazioni della stagione della promozione in C gold, con Ense e Carpitelli, che conferma il momento di grazia sotto i tabelloni, e con l’importante contributo difensivo di Corbic.

In una stagione ormai proiettata alla prossima C gold, un successo contro Fucecchio, tra le poche compagini che hanno superato i cussini all’andata, renderà ancora più saldo il morale di un gruppo che si fa via via sempre più affiatato.



Giuseppe Chiapparelli