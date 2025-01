Crotone-Pisa 2-1: primo ko stagionale

Crotone, 16 ottobre 2021 - Non bastano 35' di vero Pisa per rimettere in piedi una partita compromessa nei primi 65', quelli in cui l'allenatore nerazzurro Luca D'Angelo ha scelto di lasciare fuori il bomber Lucca e tutti gli altri nazionali (Nagy, Hermannsson e Cohen). Peccato pagato a carissimo prezzo. Perchè Modesto sceglie tutt'altra strategia, lasciando in campo i migliori (vedi Mulattieri e Nedelcearu) dall'inizio alla fine e vince la partita. Una sconfitta, prima o poi, sarebbe sicuramente arrivata.

Il Crotone, infatti, mette subito a nudo i limiti dell'undici di D'Angelo e dopo 2' passa (guarda le coincidenze) proprio con Mulattieri. Quattro minuti dopo, però, i nerazzurri hanno la più colossale delle occasioni per pareggiare grazie al rigore conquistato da Sibilli: ma il rigorista Lucca è in panchina e così sul dischetto si presenta De Vitis che sbaglia. Poi, al 24', il Crotone raddoppia con Zanellato. Tourè, in chiusura di tempo, rimette in corsa i nerazzurri che nella ripresa, con Nagy e Lucca (e poi anche Masucci e Cohen) schiacciano i calabresi nella propria metà campo, ma vanno a sbattere con le parate super di Contini prima e Festa poi.

54' Partita finita. Prima vittoria stagionale per il Crotone e primo ko per i nerazzurri. CROTONE-PISA 2-1

53' SCHIRO' A LATO DA DUE PASSI dopo una cavalcata di trenta metri. fallito il gol del 3-1

52' Ammonito Giannotti: entrata durissima su Di Quinzio

51' SUPER-CARACCIOLO chiude in spaccata su Maric al momento di concludere

45' Sei minuti di recupero

37' COHEN e DI QUINZIO per MARSURA e SIBILLI: tenta il tutto per tutto D'Angelo

36' PUNIZIONE CAPOLAVORO DI BERUATTO da posizione decentrata: Festa vola e devia in angolo

35' Ammonito Molina: vistosa trattenuta ai danni di Birindelli

29' SCHIRO' per BORELLO: corre ai ripari Modesto

28' FESTA MIRACOLOSO SULL'INCORNATA DI CARACCIOLO dopo un angolo di Beruato

26' TOURE', ANCORA DI TESTA: stavolta l'incornata da distanza ravvicinata si perde sopra la traverda

25' MASUCCI per MARIN: Pisa ora con quasi quattro punte.

21' SASSATA DI BERUATTO dai venti metri: palla di poco alta

19' Terzo angolo in due minuti per il Pisa, che ora prova ad alzare la pressione.

18' SVENTOLA DI SIBILLI DA POSIZIONE DECENTRATA, Festa si salva in angolo

16' Maric in ritardo su un cross di Borello

12' GIANNOTTI per MOGOS: altro cambio nel Crotone

12' A terra da un paio di minuti il portiere del Crotone Contini. Ora costretto a lasciare il campo al secondo portiere Festa. Seconda sostituzione per infortunio nelle fila dei calabresi.

10' LUCCA E NAGY per MASTINU E DE VITIS: prova a rimediare D'Angelo.

9' Ci prova Mastinu: palla altissima.

3' Beruatto a terra, colpito da una gomitata di Maric. Gioco ripreso dopo un minuto d'interruzione.

2' Ammonito Birindelli: stende Borello per impedire una ripartenza

1'st partita ricominciata: D'Angelo per ora non cambia,

Fine primo tempo. D'Angelo osa lasciando fuori Lucca e gli altri nazionali e paga dazio all'umiltà del Crotone il cui allenatore è Modesto di nome di fatto e quelli bravi li fa giocare dall'inizio (vedi Mulattieri) nonostante gli impegni internazionali. Il gol di Tourè in chiusura di tempo, però, tiene in partita i nerazzurri, nonostante il rigore fallito da De Vitis e il gol sbagliato da due passi da Sibilli. Nella ripresa, però, serve più concretezza e qualità dalla cintola insù. E forse anche qualche interprete che nella prima frazione è rimasto seduto in panchina.

49' Primo tempo finito CROTONE-PISA 2-1.

46' TOURE' !!! IL PISA ACCORCIA LE DISTANZE con una potente incornata su cross di Marsura 2-1

45' Quattro minuti di recupero

35' SUPER-NICOLAS: vola e dice no alla sventola di Mulattieri, innescato da Donsah

32' Ammonito Mogos: fallo da tergo su Marin

27' Borello cade in area nerazzurra. Baroni lo ammonisce per simulazione.

26' SUPER-CONTINI, vola e devia in l'incornata di Caracciolo

24' ZANELLATO !! IL CROTONE RADDOPPIA: Mastinu regala palla al centrocampista rossoblù che dal limite trova l'angolino, complice una deviazione di Caraciolo

21' MARSURA VA GIU' IN AREA a contatto con Molina: stavolta Baroni lascia correre, dopo check Var.

19' SIBILLI A LATO DA MEZZO METRO: occasione clamorosa per il Pisa con lo scugnizzo che la mette fuori da due passi, dopo una punizione di Mastinu e una sponda aerea di Tourè.

17' PROBLEMI PER ESTEVEZ, costretto a lasciare il campo. Al suo posto Donsah.

14' Ci prova Borello da fuori area: conclusione debole e di facile lettura per Nicolas

13' Percussione di Marsura e conclusione che, deviata da un difensore, gli rimpalla addosso e finisce a lato.

11' Mulattieri scarica dal vertice destro dell'area di rigore ma la palla si perde a lato.

6' DE VITIS SBAGLIA DAL DISCHETTO: Contini si allunga e devia in angolo il penalty del centrocampista nerazzurro, angolato ma poco potente. Secondo penalty stagionale fallito dai nerazzurri.

5' RIGORE PER IL PISA SIBILLI STESO in area da Mondonico. Nessun dubbio per Baroni: rigore confermato anche dal controllo Var.

2' MULATTIERI !! IL CROTONE E' GIA' AVANTI grazie al talento scuola Inter che, innescato da Maric, s'infila fra Leverbe e Caracciolo e beffa Nicolas sotto le gambe da distanza ravvicinata 1-0

1' pt partita iniziata. Duecento tifosi nerazzurri nel settore ospiti.

Crotone, 16 ottobre 2021 - Il Pisa per trasformare un sogno in progetto e proseguire la sua cavalcata solitaria al vertice del campionato cadetto. Il Crotone per centrare la prima vittoria stagionale cominciare a risalire la china dopo un avvio di stagione dal punto di vista dei risultati disastroso. Obiettivi diametralmente opposti nella sfida che comincerà fra pochi minuti allo "Scida" e squadre rivoluzionate su entrambe i fronti.

Le formazioni ufficiali. D'Angelo osa: lascia in panchina il bomber Lucca e tutti gli altri calciatori rientrati un paio di giorni fa dagli impegni con le rispettive nazionali, ossia Nagy, Hermannsson e Cohen. Assente anche Gucher, rimasto in Austria insieme alla piccola Camilla, nata ieri. In mezzo al campo torna De Vitis, in avanti ci sono Sibilli e Marsura con Mastinu a supporto. Qualche problema di formazione, invece, per Modesto che deve fare a meno degli infortunati Benali e Paz e dello squalificato Canestrelli. In avanti, accanto al talento dell'under 21 Mulattieri, c'è Maric.

CROTONE-PISA 2-1

CROTONE (3-4-1-2): Contini (dal 12'st Festa); Nedelcearu; Cuomo, Mondonico; Mogos (dal 12'st Giannotti), Estevez (dal 17'pt Donsah), Zanellato, Molina; Borello (dal 29'st Schirò); Maric, Mulattieri. A disp. Saro, Visentin, Vulic, Juwara, Oddei, Rojas, Karbo, Sala. All. Modesto.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Tourè, De Vitis (dal 10'st Nagy), Marin (dal 25'st Masucci); Mastinu (dal 10'st Lucca); Sibilli (dal 37'st Di Quinzio), Marsura (dal 37'st Cohen). A disp. Livieri, Dekic, Hermannsson, Fischer, Cisco, Piccinini. All. D'Angelo.

Arbitro: Baroni di Firenze

Marcatori: pt 2' Mulattieri, 24' Zanellato, 46' Tourè

Note: angoli 3-12. Recupero: pt 4'; 6'. Ammoniti Borello, Mogos , Birindelli, Molina e Giannotti