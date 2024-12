Coppa Italia di Lotta Stile Libero: brillano i Vigili del Fuoco di Pisa

Pisa, 3 dicembre 2024 – Sabato 30 novembre, presso il Lido di Ostia (Roma), si è svolta la Coppa Italia di Lotta Stile Libero, una delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale. Tra le protagoniste la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, che ha brillato grazie a una serie di ottime prestazioni individuali e ad un risultato di squadra straordinario: seconda società Italiana.

Dietro questo successo c’è il lavoro instancabile di uno staff tecnico di grande qualità. Il team è stato guidato dalla giovane promessa degli allenatori italiani, Francesco Gaddini, che con entusiasmo e competenza ha saputo motivare e dirigere i suoi atleti. Accanto a lui, l’esperienza e la visione strategica di Fabrizio Mainardi, head coach della squadra, che insime hanno garantito una supervisione impeccabile, dimostrando come il mix di freschezza e saggezza sia una chiave vincente.

I risultati degli atleti pisani: - Iacopo Casella (70 kg): autore di una prestazione eccellente, ha vinto tre incontri, conquistando il terzo posto con grande determinazione. - Nathan Testi (86 kg): con grinta e solidità, ha raggiunto il terzo posto nella sua categoria. - Filippo Lucarelli (92 kg): si è classificato al terzo posto, perdendo solo contro il compagno di squadra Giacomo Marinai, che ha conquistato il secondo posto nella stessa categoria. Entrambi hanno confermato di essere atleti di altissimo livello. - Simone Zuccaro (97 kg): ha sfiorato l’oro dopo una gara straordinaria, vincendo tre incontri e fermandosi solo in finale dopo una durissima battaglia, portando a casa un meritatissimo secondo posto. - Dario Darata (70 kg): ha pagato l’inesperienza contro un atleta della Nazionale Italiana, ma ha dimostrato grande potenziale. - Damiano Sforzi (79 kg): ha affrontato un fortissimo atleta della Nazionale Indiana al primo incontro, mostrando coraggio contro un avversario di livello mondiale.

Il secondo posto nella classifica nazionale a squadre, oltre ai risultati individuali, testimonia l’eccellente lavoro svolto in allenamento. Francesco Gaddini ha saputo creare un ambiente di coesione e crescita, mentre Fabrizio Mainardi ha fornito una guida strategica fondamentale per affrontare le sfide di alto livello.

Il prossimo appuntamento, dopo il successo di Lido di Ostia, vedrà i Vigili del Fuoco di Pisa impegnati in un evento molto speciale: il 15 dicembre al Palzzetto dello sport di Pisa si terrà infatti una bellissima manifestazione in memoria di Mario Cerrai, storico presidente della società. L’evento sarà un’occasione per ricordare una figura fondamentale per la storia del club e per celebrare la lotta attraverso una giornata di sport e amicizia. La Coppa Italia di Lido di Ostia ha confermato il valore e l’ambizione di questa squadra, pronta a nuovi successi e a consolidare il proprio ruolo di protagonista nel panorama nazionale.