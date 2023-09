Calcio Dilettanti: scatta la Coppa con tanty derby

Pisa 3 settembre 2023 – Calcio d’inizio ufficiale nei Dilettanti toscani con la prima gara di Coppa. In Eccellenza alle ore 16.30 al ‘Masini’ super derby tra la Cuoiopelli ed il Fucecchio, è la gara di andata.

Alle 17.30 allo Stadio ‘Matteoli’ di Perignano gran derby di andata tra Fratres Perignano e Tuttocuoio. Subito due grandi partite per gli sportivi.

In Promozione l’Urbino Taccola riceve al ‘Taccola’ di Uliveto Terme la Real Cerretese (calcio di inizio ore 15.30). Un primo test ufficiale per la squadra di mister Roberto Taccola dopo la preparazione.

Con il ritorno al numero naturale pre-pandemico di tre gironi, la Coppa Italia di Promozione riacquista grande valore, non solo da un punto di vista del prestigio, ma anche e soprattutto per l’acquisizione del diritto di partecipazione al Campionato di Eccellenza 2024/25.

La squadra vincente la Coppa Italia parteciperà infatti al quadrangolare finale insieme alle tre vincenti i play-off dei rispettivi gironi: la vincente sarà la quarta squadra (oltre alle tre vincenti i rispettivi gironi di Campionato) che acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato di Eccellenza 2024/2025. In Prima Categoria, in analogia alla Coppa Italia di Promozione, la squadra vincente la Coppa Toscana accederà al quadrangolare finale insieme alle tre squadre vincenti lo spareggio tra le sei squadre vincenti i play-off dei rispettivi gironi: la vincente del quadrangolare sarà la settima squadra (oltre alle sei squadre vincenti i rispettivi gironi di Campionato) che acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato di Promozione 2024/25.

Oggi scattano i triangolari di qualificazione al secondo turno. Si gioca oggi, poi il 10 ed il 20 settembre. Per il girone 4 il San Giuliano di mister Roventini è ospite della Torrelaghese (ore 15.30 al ‘Martini’ di Viareggio), poi entrerà in scena il Calci di mister Pagano.

Due livornesi ed una pisana nel girone 5: oggi si sfidano Livorno 9 e Montenero, con Tirrenia di mister Vuono alla finestra ed in campo il 10 settembre.

Nel girone 6 si affrontano oggi alle ore 15.30 al ‘Lami’ di Collesalvetti l’Atletico Etruria ed il San Frediano di mister Tocchini, poi in campo la neopromossa La Cella di mister Frau. In Seconda Categoria, la squadra vincente la Coppa Toscana di Seconda acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato di Prima Categoria 2024/25. Oggi partono il Migliarino Vecchiano di mister Andreotti ed il Ponte delle Origini nel girone 7 (ore 15.30 al Campo ‘Arno’), poi in campo il Pontasserchio di Carboni il 10 ed il 27 settembre. Altro triangolare con due pisane, il girone 10: Ospedalieri di mister Palla sul campo del San Marcario Oltreserchio (ore 15.30), poi il 10 ed il 27 ecco il San Prospero Navacchio di mister Carducci. Atletico di mister Luperini sul campo della Stella Azzurra per il girone 16, terzo incomodo la Bellaria Cappuccini di Pontedera. Si gioca al ‘Bachi’ in posticipo serale alle ore 20.30.