Colpaccio nerazzurro Preso il bomber Gori

I campioni d’Italia del Pisa Beach Soccer non stanno con le mani in mano, cercando di preparare al meglio la prossima stagione sportiva. Il primo passo, in ottica prima squadra, è stato un importante accordo con Gabriele Gori, che ha sposato il Pisa Beach Soccer per le prossime due stagioni. Il calciatore, già ex Viareggio e Catania, nonostante il grave infortunio rimediato qualche mese fa, sta già lavorando in ottica di un rientro tempestivo. Gori è stato capocannoniere nelle edizioni 2017 e 2019 dei Mondiali di Beach Soccer FIFA e vanta oltre 800 reti in carriera sulla sabbia, tra le quali oltre 300 siglate con la maglia azzurra. E’ sua la rovesciata più bella di tutti i tempi, calciata dalla lunga distanza dei 25 metri, diventata virale nella stagione 2019.

Grande soddisfazione da parte del presidente Alessandro Donati, contattato da La Nazione: "Per noi è un grande onore avere in squadra un giocatore così importante come Gori - dichiara Donati -. Si tratta del calciatore italiano più rappresentativo in attività ed è un grande vanto per la società". Anche Gori ha voluto salutare brevemente i tifosi, dopo il suo acquisto: "Sono felice di essere a Pisa, cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati". Il Pisa però non si ferma qui e sta lavorando anche in ottica giovani. Pochi giorni fa infatti è stato ufficializzato anche il nuovo staff tecnico per la categoria under 20, presentato dal presidente Alessandro Donati. Alberto Montecalvo e Dario Ficini, due volti noti del panorama del calcio e del beach soccer locale, ma non solo, saranno quindi i due nuovi punti di riferimento per quanto riguarda lo staff tecnico della "primavera nerazzurra". Anche in questo caso il presidente Donati ha voluto salutare così il nuovo staff: "Siamo soddisfatti per questi ulteriori inserimenti nella nostra società, nel nostro staff. Alberto è riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni con noi come calciatore e adesso speriamo che possa togliersele anche come allenatore - conclude Donati -. Dario è una figura conosciutissima nell’ambiente calcio del territorio, l’abbiamo scelto proprio per questo motivo".

Michele Bufalino