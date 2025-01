Ciclismo: la pisana Beatrice Bertolini campionessa italiana

Calci,10 ottobre 2021 - Un po’ di Toscana nel Campionato Italiano a cronometro a squadre svoltosi nel fine settimana in provincia di Pordenone, che quanto a partecipazione ha visto impegnati purtroppo per la nostra Regione soltanto i dilettanti del Team Qhubeka tra l’altro secondi dietro la corazzata Colpack Ballan capitanata dal Campione del Mondo under 23 Filippo Baroncini.

Un briciolo di Toscana anche se è vero che la bravissima Beatrice Bertolini, allieva pisana di Calci è tesserata per la Valcar Travel & Service, sodalizio lombardo, ma in fondo Beatrice prima di seguire alla Valcar la sorella maggiore Matilde, è nata e cresciuta ciclisticamente nella nostra regione.

Già brillante protagonista in passato, Beatrice ha conquistato la maglia tricolore nella cronosquadre allieve assieme alle compagne di squadra Marta Pavesi, Giorgia Manzini e Giorgia Bertoni al termine dei 18 chilometri e 600 metri della prova alla media di Km 41,029. Una bella soddisfazione per i suoi genitori Daniela e Daniele che seguono le figlie cicliste con grande passione ed entusiasmo. A Beatrice sono arrivati i complimenti degli sportivi toscani e del Comitato Regionale Toscana di ciclismo.