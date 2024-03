Campioni nel Canale dei Navicelli: i fratelli Sinkovic preparano le Olimpiadi a Pisa

Pisa, 5 marzo 2024 - I fratelli Martin e Valent Sinkovic tornano a Pisa per uno stage di allenamento al canale dei Navicelli, in preparazione delle Olimpiadi di Parigi del prossimo luglio. I due campioni croati hanno collezionato la loro 50esima vittoria in una gara internazionale non più tardi dello scorso maggio, in occasione della Coppa del mondo di canottaggio. Saranno seguiti dal loro coach Nikola Bralic e avranno come “sparring partners” i fratelli Anton e Patrik Loncaric (con il loro allenatore Tony Urlic), anche loro in preparazione per le prossime Olimpiadi quando gareggeranno per la Croazia, nella specialità del doppio. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Port Authority di Pisa a fare gli onori di casa il presidente Luciano Del Seppia con l’assessore Frida Scarpa insieme a Luca Gagetti, membro della Federazione Italiana Canottaggio a sedile fisso, e Alessandro Simoncini dei Vigili del Fuoco con Marta Meioli che ha coordinato la conferenza anche nelle vesti di traduttrice. I fratelli Sinkovic rimarranno a Pisa fino al 10 marzo.

"Siamo onorati di poter ospitare a Pisa e nel canale dei Navicelli - ha dichiarato l'assessore allo sport Frida Scarpa - due campioni stratosferici del canottaggio come i fratelli Sinkovic che hanno scelto la nostra città per preparare le Olimpiadi di Parigi 2024. Pisa si conferma un riferimento di altissimo livello da un punto di vista sportivo, soprattutto per ciò che concerne gli sport d'acqua. Ringrazio il presidente Luciano Del Seppia per la grande cooperazione e disponibilità, peraltro questa opportunità mette in evidenza quanto i Navicelli siano importanti da un punto di vista non solo nautico e come il canale sia di alto livello anche per il Galeone Rosso che lo utilizza per gli allenamenti. Lavoriamo in sinergia con le tante realtà del territorio che permette che ci sia un giro di atleti di così alto profilo".

"Siamo molto felici di essere qui - hanno affermato Martin e Valent Sinkovic - per poterci allenare, ringraziamo tutti coloro i quali hanno contributo facendo sì che questa possibilità potesse realizzarsi. Veniamo a Pisa per fare un duro lavoro ma farlo in un ambiente bello rende tutto ancora più gradevole. Il canale dei Navicelli ha delle condizioni ideali per allenarsi, anche quando piove, come qualche giorno fa, non ci sono assolutamente problemi o criticità. Ringraziamo la Port Authority, i Vigili del Fuoco e tutta la città per questa accoglienza".

"E' un privilegio avere qui due campioni eccezionali come i fratelli Sinkovic - ha detto il presidente della Port Autorithy di Pisa Luciano Del Seppia - perché questa zona ha una vocazione per l'allenamento. Vogliamo sempre di più che questa struttura evolva diventando anche un hub di formazione tra sport e lavoro. A nome mio e del mio CdA li ringrazio e rivolgo i migliori auspici in vista delle Olimpiadi di Parigi".

I Sinkovic sono campioni olimpici in carica nel “2 senza” (una delle specialità più tecniche in assoluto nel canottaggio), oro alle Olimpiadi di Tokio 2020 e di Rio De Janeiro 2016 dove si sono laureati anche campioni olimpici nella specialità del doppio.

Nelle acque dei Navicelli i fratelli Sinkovic utilizzeranno una imbarcazione della Filippi Lido srl, azienda di Donoratico, leader mondiale nella costruzione di scafi olimpici sia per acque piatte che per il mare. Nell’occasione testeranno un nuovo modello di imbarcazione realizzata con materiali compositi di ultima generazione.

Il canale dei Navicelli, lungo 17 chilometri, gestito dalla Port Authority di Pisa, si conferma protagonista del grande canottaggio nazionale ed internazionale, in particolare con gli appuntamenti annuali di gare di gran fondo del canottaggio a sedile fisso e sedile mobile. Inoltre il canale è a disposizione tutto l'anno per gli allenamenti di canottieri e canoisti.