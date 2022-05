Pisa-Monza 3-4. Brianzoli in serie A, i nerazzurri escono fra gli applausi

Pisa, 29 maggio 2022 - Vince chi sbaglia meno. Ecco perchè in serie A ci va il Monza, che s'impone all'Arena per 4-3 e per la prima volta approda in serie A. E' un peccato perchè per qualità di gioco, carattere e fame il Pisa non ha avuto nulla da invidiare ai brianzoli. Va in archivio comunque una stagione da sogno, con il Pisa approdato a sorpresa e meritatamente a un passo dall'Olimpo. Si riparte dall'Arena e dalla squadra di ieri, da quel "Grazie ragazzi" tributato a una squadra meravigliosa da un pubblico spettacolare

17' Partita finita PISA-MONZA 3-4. Il Monza è promosso in serie A

15' Due minuti di recupero

13' PALETTA PER D'ALESSANDRO: ultimo cambio nel Monza

12' MANO DI CALDIROLA IN AREA: Mariani lascia ancora correre. Su un cross dalla sinistra la palla va a sbattere sul braccio largo del difensore centrale.

7' SPINTONE DI CALDIROLA A LUCCA IN AREA: Mariani fa ancora correre

1'sts Si ricomincia. Per il Pisa un quarto d'ora per l'impresa.

17' Fine primo tempo supplementare

15' Due minuti di recupero

14' MANCUSO PER MOTA e BETTELLA PER MACHIN: due cambi nel Monza

11' GYTKYAER !! IL MONZA PASSA IN VANTAGGIO E VEDE LA A: gravissimo errore di Birindelli che regala palla al danese, proprio al limite dell'area di rigore per il quale è un gioco da ragazzi infilare Nicolas 3-4

5' MARRONE !! IL MONZA PAREGGIA ANCORA: incornata del difensore centrale abbandonato nel cuore dell'area piccola. Ora in A va il Monza 3-3

3' D'Alessandro ci prova di testa da buona posizione ma in precario equilibrio: palla sopra la traversa

1'pts Si riparte con i suppementari: Nel Pisa DE VITIS PER PUSCAS. Cambia pure il Monza: COLPANI PER PIROLA

50' Tempi regolamentari finiti PISA-MONZA 3-2. Si va ai supplementari

45' Cinque minuti di recupero

45' MASTINU !!! IL PISA NON FINISCE MAI: Rasoiata del sardu e il Pisa rivede la serie A 3-2

44' MASUCCI PER NAGY: Tano per l'assalto finale

42' AMMONITO NAGY: abbattuto Mota

40' COHEN PER SIBILLI e BENALI PER MARIN: tenta il tutto per tutto D'Angelo

33' GYTKJAER !! IL MONZA PAREGGIA: grave errore in uscita di Leverbe, Barberis di prima libera il danese in area di rigore che la piazza nell'angolino. Così in A va il Monza. 2-2

32' D'ALESSANDRO PER MAZZITELLI: cambia Stroppa

27' GYTKYAER PER CIURRIA: lo stesso cambio della partita d'andata per Stroppa

20' LUCCA E MASTINU per TORREGROSSA e SIEGA: prime mosse di D'Angelo

16' TRAVERSA DI PUSCAS !! PISA SFORTUNATISSIMO: Il rumeno si presenta in area dopo una verticalizzazione di Hermannsson e sull'uscita di Di Gregorio centra in pieno il lengo

14' PUNIZIONE DI BARBERIS DA POSIZIONE IMPOSSIBILE: Nicolas si salva con i pugni

13' AMMONITO LEVERBE: in ritardo su Mota

12' AMMONITO MACHIN: fallo da dietro su Sibilli

11' Carlos Augusto chiude in angolo su Birindelli

8' CARLOS AUGUSTO DAL LIMITE A FIL DI TRAVERSA dopo aver saltato un paio di nerazzurri

1'st Si riparte. Squadre in campo con gli stessi uomini del primo tempo.

Fine primo tempo. Emozioni, gol a raffica, un caso da moviola che potrebbe incidere sull'economia della partita e un grande Pisa. Che comincia con il piede schiacciato sull'acceleratoe e in dieci minuti mette un piede in serie A passando in vantaggio al 1' con Torregrossa e raddoppiando al 9' con Hermannsson. Un gran gol di Machin al 20', precedeuto però da un netto tocco di mano di Ciurria, rimette in corsa il Monza, dopo un prolungato check Var. Così per andare in A ci vorrebbero i supplementari.

47' Fine primo tempo PISA-MONZA 2-1

46' MOTA DA DUE PASSI, PALLA FUORI DI UN SOFFIO: occasione Monza, avviata da una percussione di Molina

45' Due minuti di recupero

42' AMMONITO MOTA: in netto ritardo su Birindelli

37' Ennesima pennellata dalla sinistra di Beruatto: Sibilli anticipa tutti, ma arriva in equilibrio precario e spara abbondantemente a lato

31' AMMONITO DONATI: il difensore del Monza, in panchina, protesta troppo e irmedia il giallo

30' SUPER-NICOLAS: vola e devia in angolo l'incornata di Marrone

27' AMMONITO BIRINDELLI: il difensore scivola e tocca con il braccio. Alle sue spalle Mota si stava involando verso la porta. I brianzoli protestano chiedendo il rosso.

20' MACHIN !! IL MONZA ACCORCIA LE DISTANZE: sventola all'incrocio del centrocampista dei brianzoli. Servito, però, a Ciurria che aveva controllato con il bracico. Mariani, dopo un prolungato check var, convalida. Adesso sono di nuovo supplementari. Ma l'altalena di emozioni si preannuncia lunga 2-1

17' PUNIZIONE VELENOSA DI CIURRIA: Nicolas recupera la posizione e blocca. Però va a sbattere contro il palo ed ha bisogno dei soccorsi dello staff medico. Il

16' Cross di rabona di Beruatto: bel gesto tecnico ma cross facile preda di i Gregorio

14' Due angoli di fila per il Pisa: il primo lo conquista Sibilli, il secondo Beruatto.

8' HERMANNSSON !! IL PISA RADDOPPIA: lo propizia ancora un cross di Beruatto per l'incornata dell'islandese che anticipa tutti e la piazza sul secondo palo. Così il Pisa sarebbe in serie A

1' TORREGROSSA !! PISA GIA' IN VANTAGGIO: unghiata sotto misura del bomber su cross di Beruatto. Così si va ai supplementari. Ma la finale è lunghissima. 1-0

1'pt Si parte.

Pisa, 29 maggio 2022 - Ci siamo. O meglio l'Arena c'è già da almeno un paio d'ore. Erano le 17.30 quando si sono aperti i cancelli e la fiumana nerazzurra che girava attono allo stadio già dal primo pomeriggio, si è riversata dentro il glorioso stadio di Pisa. Sold-out e già pieno in ogni ordine di posti da almeno un'ora. Tutto in una partita. Il sogno di due città riparte dal 2-1 dell'andata, risultato che dà un leggero vantaggio al Monza. Lo stesso, però, che aveva anche il Benevento in semifinale. Poi in finale sono andati i nerazzuri. A Pisa la serie manca da oltre trent'anni, a Monza non l'hanno proprio mai vista. Comunque vada, stasera c'è un sogno da coronare.

Il Pisa può farcela se vince con almeno due gol di scarto. In caso di successo di misura al 90esimo, ci saranno supplementari ed eventuali rigori.

Le formazioni ufficiali. Per la finale torna Torregrossa. Il bomber al centro dell'attacco insieme a Puscas. Alle loro spalle Sibilli. A centrocampo Siega. Sono le tre novità decise da mister D'Angelo rispetto alla gara d'andata. L'allenatore del Monza Stroppa, invece, ripropone l'undici che si è imposto di misura quattro giorni fa.

PISA-MONZA 3-4

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Siega (dal 20'st Mastinu), Nagy (dal 44'st Masucci), Marin (dal 40'st Benali); Sibilli (dal 40'st Cohen); Puscas (dal 1'pts De Vitis), Torregrossa (dal 20'st Lucca). A disp. Livieri, Dekic, Berra, Benali, Cohen, Tourè, Masucci, Gucher, Di Quinzio All. D'Angelo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Pirola (dal 1'pts Colpani); Molina, Mazzitelli (dal 32'st D'Alessandro) (dal 13'sts Paletta), Barberis, Machin, Carlos Augusto; Ciurria (dal 27'st Gytkjaer), Mota Carvalho. A disp. Lamanna, Donati, Mancuso, Bettella, Antov,, Sampirisi, Brescianini, D'Alessandro, Vignato. All. Stroppa.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Carbone di Napoli e Longo di Paola. Quarto: Ayroldi di Molfetta. Var: Di Paolo di Avezzano. Avar: Bindoni di Venezia.

Marcatori: pt 1' Torregrossa, 9' Hermannsson, 20' Machin; st 33' Gytkjaer, 45' Mastinu; pts 5' Marrone; 11' Gytkjaer

Note: angoli 6-2. Recupero: pt 2; st 5'; pts 2'; sts 2'. Ammoniti Birindelli, Donati, Mota, Machin, Leverbe e Nagy