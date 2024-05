Calcio. Prima: Tirrenia, San Frediano, La Cella ai play-out

Pisa 6 maggio 2024 – In Prima Categoria l’ultimo giornata ha schiarito le situazioni di classifica. Il San Giuliano ha espugnato il Comunale ‘Betti’ de La Cella per 2 – 7. Tripletta di Pesci, doppietta di Di Paola e sigilli di Ghelardoni e Bellucci. San Giuliano già campione e promosso in Promozione da diverse settimane. La Cella, neopromossa, è arrivata terzultima con ventisette punti: sette vittorie, sei pareggi e diciassette sconfitte. La salvezza passa dalla finale play-out in trasferta sul campo dei livornesi del Montenero arrivati quartultimi con trentuno punti, quattro in più dei pisani. Sarà dura ma non impossibile trovare la vittoria nei tempi regolamentari o in caso di pareggio negli ulteriori trenta supplementari. In casi di pareggio dopo i centiventi minuti si salverà il Montenero. Il San Frediano ha perso 2 – 1 al ‘Masoni’ di Fornacette ed ha finito al penultimo posto con ventisei punti (sei vittorie, otto pareggi, sedici sconfitte). Domenica si giocherà la finale play-out in trasferta sul campo Comunale di Marina di Pisa contro il Tirrenia arrivato quintultimo con trentaquattro punti (otto vittorie, dieci pareggi e dodici sconfitte) nonostante aver vinto 0 – 1 su difficile campo dell’Atletico Etruria settimo. Un derby pisano salvezza in questo play-out che dunque certamente manderà purtroppo una pisana in Seconda Categoria. Chiude all’ottavo posto il Calci di mister Pagano battuto 0 – 2 in casa al Comunale di Via Tevere nell’ultima gara stagionale dagli ospiti della Pecciolese arrivati quinti ma esclusi dalla semifinale play-off contro la Pecciolese per la regola della forbice (sedici i punti fra le due squadre). Stagione con una tranquilla salvezza per la formazione della Valgraziosa. Questi dunque i verdetti al termine della stagione regolare. Promosso: San Giuliano Selvatelle direttamente alla finale play-off. Semifinale play-off: Forcoli – Sanromanese Retrocessa Livorno 9. Play-out Tirrenia – San Frediano, Montenero – La Cella Mantengono la categoria Pecciolese, Staffoli, Atletico Etruria, Calci, Fornacette, Torrelaghese ed Fc Ponsacco.