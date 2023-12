Calcio. Terza: vince la Freccia Azzurra

Pisa 16 dicembre 2023 – Nel girone A di Terza Categoria si scende in campo per l’undicesima giornata del girone di andata. Tre gare oggi e tre domani. Oggi in campo Bellani – Via di Corte al ‘Bronzini’ di Gagno, gara molto interessante ed equilibrata (ore 14.30). A Il Romito, la formazione locale affronta il Legoli (ore 15 il calcio di inizio). A Ponteginori la squadra di casa riceve la Nuova Popolare Cep (ore 14.30). Domani tre gare alle ore 14.30. La capolista Terricciola è attesa da La Fornace al ‘Marconcini’ di Pontedera. Il Pappiana fa visita al Montopoli allo Stadio ‘Bianchi’. Il Pisa Ovest riceve il Montefoscoli al ‘Saviozzi’ di Musigliano. Nel girone B la Freccia Azzurra vince l’anticipo sul campo del Calasanzio per 0 – 1 grazie alla rete messa a segno da Paoli. Oggi in programma Avane – Giovani Fucecchio. Domani il Perignano attende il Ponzano al ‘Biasci’ di Lari. Chiudono il programma due posticipi di lunedì sera, entrambi alle ore 21. Al Vecchio Comunale di Calci, la capolista La Corte riceve il Ponte a Elsa, mentre allo ‘Scirea’ di Arena Metato il Porta a Lucca aspetta l’Oltrera.