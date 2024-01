Calcio. Terza: Terricciola - La Fornace testa a testa

Pisa 11 gennaio 2024 – La prima giornata del 2024 del girone A di Terza Categoria conferma il testa a testa tra il Terricciola e La Fornace. I primi travolgono 5 – 1 il Montopoli con la doppietta del capocannoniere Villa e le reti di Regoli, Nocera e Gialdini, mentre i secondi espugnano 1 – 2 il terreno del Via di Corte con i gol di Castelli e Gendusa. Le due squadre di testa sono in perfetto equilibrio con nove vittorie, un pareggio ed una sconfitta ciascuna. In quanto a reti, miglior attacco e miglior difesa per il Terricciola che ha segnato trentadue reti (ventotto La Fornace) e ne ha subite solo dieci (quattordici La Fornace). Al terzo posto Il Romito con ventiquattro punti che si fa fermare sull’1 – 1 in via Lenin a Pappiana dai padroni di casa. Saranno queste tre squadre a giocarsi la promozione diretta in Seconda Categoria, dato che le altre sono parecchio staccate.

Il quarto posto è del Montefoscoli con diciannove punti in classifica dopo la vittoria altisonante per 5 – 2 contro il fanalino di coda Ponteginori. Quinta piazza per il Pisa Ovest con quindici punti dopo il pareggio per 1 – 1 a Legoli. Insieme al Pisa Ovest l’altra pisana Popolare Cep che travolge 5 – 2 il Filettole con la tripletta del capocannoniere Policella (undici reti come Villa del Terricciola). Nel recupero della nona giornata il Pappiana vince 0 – 4 a Gagno sul campo della Bellani e sale a quattordici punti conquistando il settimo posto. Prossimo turno big-match tra Il Romito ed il Terricciola, con La Fornace pronta ad approfittarne.