Calcio. Terza: Porta a Lucca e Ponte a Elsa protagoniste

Pisa 12 novembre 2024 – Porta a Lucca al comando del girone A di Terza Categoria. Sedici punti, cinque vittorie, un pareggio, unica squadra imbattuta dopo sei giornate di campionato. Miglio attacco del girone insieme alla Popolare Cep con dodici reti e miglior difesa dopo quella del Filettole. Il Sesto turno ha visto i giallorossi di mister Micomonaco piegare i sangiulianesi del Pappiana per 2 – 1 grazie alle reti firmate da Pettenon e Ticciati. Gionfriddo l’autore della rete del Pappiana. Al secondo posto il Filettole che ha vinto il derby al ‘Bronzini’ di Gagno per 0 – 1 contro i padroni di casa della Bellani. Di Patacchini il gol della vittoria per la squadra di mister Giuli. Al terzo posto la popolare Cep battuta in casa per 1 – 3 dal Pisa Ovest nel derby pisano. Terzo anche il Lajatico che però non va oltre l’1 – 1 contro la Marinese quinta con dieci punti. E quinto con dieci punti è anche il Marciana sconfitto 2 – 1 nel derby contro il Via di Corte: dopo le reti di Castelli ed il pareggio di Cannello, decide la sfida Barsotti nel finale. In bassa classifica successo del Legoli sul CB Pisa per 1 – 0 e Montefoscoli che piega 2 – 1 il Ponteginori. Il Fabbrica vince 1 – 2 sul campo degli Ospedalieri.

Nel girone B domina il Ponte a Elsa con quindici punti. Cinque vittorie, una sconfitta e nessun pareggio in queste prime sei giornate per gli empolesi che hanno espugnanto 1 – 2 il campo dell’Atletico Le Melorie. Al secondo posto Casenuove Gambassi fermate sull’1 – 1 sul campo del Santa Maria a Monte terzo insieme al Casciana Terme che ha liquidato 2 – 0 i Giovani Fucecchio. Quinta piazza per il Calasanzio che ha fatto rimanere male i pontederesi della Stella Azzurra battuti 3 – 1 e fermi a quota nove con tre pareggi, tre sconfitte e nessun pareggio. Tra Casteldelbosco e Città di Montopoli finisce 1 – 1 e si tratta del primo punto in campionato per gli ospiti che così agganciano e condividono l’ultima piazza con l’Atletico Le Melorie e La Borra che ha colto il primo punto a Treggiaia. Amara sconfitta interna per il Perignano superato di misura dal Ponzano al ‘Biasci’ di Lari: la rete di Mengoni da i tre punti agli ospiti, adesso a quota undici. Il pareggio a reti bianche tra Monteserra ed Oltrera chiude la giornata.

Nella Juniores provinciale si profila una lotta a tre per il titolo. Al comando il Calci con diciotto punti che espugna il campo dell’Atletico Cascina per 0 – 2. Al secondo posto il Forcoli che rifila uno 0 – 6 ai padroni di casa del Sextum Bientina ancora ultimi a zero punti insieme alla Freccia Azzurra. Monteserra terzo con la vittoria 0 – 1 a Migliarino, mentre il Crespina si è fatto fermare sul 2 – 2 in casa dal Treggiaia.