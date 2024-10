Calcio. Terza: Popolare e Pisa Ovest vincono i derby di Coppa

Pisa 3 ottobre 2024 – Turno di Coppa in Terza Categoria con alcuni risultati a sorpresa non preventivabili alla vigilia. In attesa dell’ormai imminente inizio del campionato 2024/25.

Il Santa Maria a Monte ha espugnato Casteldelbosco per 1–2: la squadra di mister Morgantini si è imposto con la doppietta di Ciolli. Vittoria in trasferta anche per il Casciana Terme che ha vinto per 0–3 a Ponteginori. Pareggio a reti bianche tra l’Atletico Le Melorie ed il Legoli. Altri due pareggi quelli per 2–2 tra Pappiana e Filettole e tra Fabbrica e Stella Azzurra. Il derby tra sangiulianesi e vecchianesi è stato molto combattuto ed ha visto a segno Carmignani e Le Rose per il Pappiana di mister Pistoia, e Lossi ed il subentrato Raffaelli per i giallo neri di mister Giuli. Doppietta di Coba, entrambi su rigore, per il Fabbrica e sigilli di Anzalone e Doni per la Stella azzurra di mister Minuti. Bel risultato della Popolare Cep che piega 2–1 la forte compagine del Porta a Lucca: Policella e Trombacco per i locali, nel finale rete dell’ex Bahiti. Ai calci di rigore il Pisa Ovest piega 5–4 gli Ospedalieri nel derby pisano.

La prima giornata del campionato Juniores Provinciali registra ben otto vittorie e nessun pareggio, questo il dato che risalta maggiormente. Il Calci travolge la Freccia Azzurra con una dozzina di reti (12–0), mentre l’Atletico Etruria liquida 4–1 il Sextum Bientina. Con lo stesso risultato, però esterno, il Forcoli si impone sul campo del Migliarino Vecchiano (1–4). Il Crespina batte 2–0 la Pecciolese ed il Filettole il Treggiaia per 2–1. Ospedalieri battuti in casa dall’Atletico Cascina (0–3). Sconfitta interna per San Prospero piegato dal Casciana Terme (1–3) e per la Scintilla costretta alla resa dal Monteserra (2–5). Negli Allievi parte forte il Fratres Perignano (0–5) a Santa Croce, bene il San Miniato a Romito (0–3) ed il Romaiano a Porta a Lucca (0–2). L’Etruria vince 3–4 a Galleno ed il Soccer Ponsacco 2–6 a Santa Maria a Monte. Negli Allievi B, girone A, il Fratres Perignano vince 1–4 a Porta a Lucca ed il San Prospero Scintilla 4–0 contro il Forcoli. Il San Giuliano piega 3–1 l’Oltrera e l’Etruria 2–1 Il Romito. Pareggio tra Atletico e Santa Maria a Monte. Nel girone B il Bientina travolge 12–1 la Stella Rossa, ed il Soccer Ponsacco 6–0 il Madonna dell’Acqua. Lo Zambra vince a San Miniato (2–3), il Romaiano piega 2–0 Santacroce, mentre l’unico pareggio è quello tra gli Ospedalieri e le Colline Pisane. Nei Giovanissimi Under 15 goleade per il Santa Maria a Certaldo (2–17), per la Bellaria Cappuccini a Castelfranco con la Stella Rossa (0–15), per il Soccer Ponsacco contro la Valdicecina (0–6) e per il Fratres Perignano sulla Pecciolese (5–0).