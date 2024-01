Calcio. Terza: lotta serrata La Corte - Avane

Pisa 11 gennaio 2024 – Come nel girone A con Terricciola e La Fornace, anche il girone B della Terza Categoria pisana vede una lotta serrata tra due compagini, La Corte e l’Avane. La Corte è virtualmente messa meglio dato che ha una gara in meno rispetto ai rivali: nell’ultimo turno grande vittoria in trasferta a Pontedera per 1 – 4 con la doppietta di Mangone e le reti di Saviozzi e Magagnini. L’Avane invece fermata sul 2 – 2 nel derby sul campo del Ponte a Elsa. Venticinque reti, nove vittorie ed un pareggio per La Corte che viaggia a gran ritmo come unica squadra di Terza Categoria imbattuta.

Terzo posto per il Porta a Lucca che espugna Ponzano (0 – 1) grazie alla rete di Cascioli. Il Perignano è quarto con diciassette punti, mentre il Ponte a Elsa è quinto con quindici punti, uno in più dell’Oltrera. La Freccia Azzurra è penultima con sei punti dopo essere stata battuta in casa dal Casteldelbosco per 0 – 3. Il Fucecchio ottavo batte 2 – 0 il Calasanzio e si porta a ridosso degli avversari con dodici punti in nove gare.

Resta ultimo con un punto il Marciana che nel prossimo turno ospita la Freccia Azzurra penultima. Un turno che mette di fronte La Corte al Ponzano e l’Avane all’Oltrera: fattore campo da sfruttare per entrambe. In classifica cannonieri Viti dell’Avane è da solo in testa con otto reti.