Calcio. Terza: La Corte sorpassa Avane

Pisa 27 marzo 2024 – Se nel girone A della Terza Categoria pisana i giochi sono praticamente fatti, non si può certo dire altrettanto per il girone B più che mi incerto per la vittoria finale del campionato e la squadra che sarà direttamente promossa in Seconda Categoria. La Corte travolge per 4 – 0 il Fucecchio nel posticopi del lunedì sera e si porta in testa a più due sull’Avane secondo, clamorosamente fermato sull’1 – 1 interno dalla Freccia Azzurra di mister Durante. Giornata di campionato che dunque rischia di risultare decisiva con il passo falso degli empolesi dell’Avane: a segno Khazen per i locali e Paoli per i frecciati pisani. Nel rush finale La Corte sul campo del Ponte a Elsa, poi in casa con l’Oltrera ed infine in trasferta a Ponzano. Avane atteso a Fucecchio, poi in casa con il Ponte a Elsa, ed infine in trasferta a Pontedera contro l’Oltrera. Due avversarie su tre uguali per entrambe le contente denti al titolo e dunque alla promozione diretta. Il Porta a Lucca terzo in classifica si fa fermare in casa a reti bianche dal Ponte a Elsa quinto. Fra loro due il Perignano quarto con trentatre punti, due in meno rispetto al Porta a Lucca ed uno in più nei confronti degli empolesi. Perignano falcidiato dalle squalifiche a segno con Mannucci, ma costretto alla resa dalle reti di Ghita e Marcelli che danno ancora qualche speranza play-off all’Oltrera sesto con ventotto punti. Il Casteldelbosco maramaldeggia contro il Marciana imponendosi 6 – 1 grazie a tre doppiette: quelle di Guerra, Kerciku e Lombardi. Marciana sconfitto e raggiunto all’ultimo posto dalla Freccia Azzurra che ha confezionato l’impresa sul campo dell’Avane. In classifica marcatori sempre in testa Cascioli con quattordici reti, seguito da Viti dell’Avane con dodici. A dieci reti Lazzerini dell’Oltrera, Magagnini de La Corte, Pisano del Calasanzio, e Kerciku del Casteldelbosco. Nel prossimo turno dopo Pasqua, in programma sabato 6 e domenica 7 aprile, la Freccia Azzurra riceve il Calasanzio, l’Avane è atteso a Fucecchio, l’Oltrera attende il Porta a Lucca, La Corte è di scena a Ponte a Elsa, infine il Ponzano attende il Perignano. Tre gare alla fine della stagione, nove punti in palio per i rispettivi obbiettivi da conquistare.