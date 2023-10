Calcio. Terza: La Corte schiaccia-sassi

Pisa 19 ottobre 2023 - Sembra più combattuto ed equilibrato il Girone B di Terza Categoria. Avane e Perignano si danno battaglia nella seconda giornata e la sfida termina 1 – 1 tra le due contendenti: per i locali segna Viti, ma Mannucci permette al Perignano di pareggiare. L’Oltrera vince il derby a Casteldelbosco per 0 – 1: al 94’ all’ultimo tuffo decide la gara una rete di Gruber. Il derby empolese registra il successo per 2 – 0 del Calasanzio sul Ponzano: Billocci e Giampaia timbrano il successo locale e l’imbattibilità del Calasanzio. Termina 1 – 1 la gara tra il Fucecchio e lo Zambra: alla rete locare di Sacrdigli nella prima frazione, rispondono gli ospiti con Bajrami. Nei posticipi il Ponte a Elsa vince a Marciana per 1 – 2, mentre La Corte travolge 5 – 1 il Porta a Lucca. Due successi che regalano la vetta alle due compagini. Certamente La Corte sta dando una grande prova di forza a questo campionato ed un segnale alle altre pretendenti la vittoria finale. La terza giornata vede il Fucecchio in casa contro la Freccia Azzurra, ed il Marciana al ‘Marconcini’ contro l’Oltrera (posticipo del lunedì). Il Perignano sfida il Calasanzio, mentre lo Zambra è di scena a Ponte a Elsa. Chiudono il programma Ponzano – Casteldelbosco e Porta a Lucca – Avane, quest’ultima gara in posticipo lunedì allo ‘Scirea’ di Arena Metato.