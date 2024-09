Calcio. Terza: in campo per la Coppa

Pisa 25 settembre 2024 – Con la Coppa Provinciale è scattata al Terza Categoria pisana. Con il risultato di 1 – 0 l’Oltrera ha superato il Montopoli mentre gli Ospedalieri si sono aggiudicati il derby battendo il Pisa Ovest. Altre quattro le vittorie interne. Il Filettole si è sbarazzato del Pappiana per 2 – 1 mentre la Marinese ha piegato la Bellani per 3 – 0 in un altro storico derby del calcio pisano. Ben sette reti fra i padroni di casa del Treggiaia Romito ed il Ponteginori: finisce 4 – 3. Infine gli Amatori Saline battono 3 – 2 il Ponteginori. La Nuova Popolare Cep piega il Porta a Lucca vincendo in trasferta per 3 – 4, mentre il Via di Corte espugna il campo del Monteserra con un roboante 0 – 3. Ancor più pesante la sconfitta interna del Legoli che subisce la ‘manita’ del Montefoscoli. Infine due pareggi: quello interno del Perignano al Comunale di Lari contro gli ospiti del Fabbrica (1 – 1), e quello de La Borra contro il Casteldelbosco (2 – 2). Nel prossimo weekend ancora protagonista la Coppa con un ulteriore turno in programma.

Nel settore giovanile in campo nei campionati regionali. Nell’Elite grande vittoria del Fratres Perignano sul campo della Floria (0 – 4), mentre il San Giuliano piega in rimonta l’Arezzo (2 – 1). Nella categoria Juniores, Fornacette e Pisa Ovest sono ancora a zero punti, ultime in classifica dopo aver collezionato due sconfitte in altrettante gare. Fornacette battuto in casa dal San Miniato per 1 – 3 mentre Pisa Ovest piegato dai Mobilieri Ponsacco (1 – 0) che comandano la classifica punteggio pieno insieme al Castelfiorentino che vince a Pontedera contro la Bellaria Cappuccini. Bel successo dell’Urbino Taccola di misura (0 – 1) all’Isola d’Elba contro l’Audace. Il cenaia pareggia col Venturina (1 – 1). San Miniato travolto a Grosseto dall’Invicta Sauro (3 – 0).

Negli Allievi Regionali Elite l’Oltrera pareggia 2 – 2 contro l’Affrico. Il Forcoli batte 4 – 1 la Portuale, mentre il Fornacette 4 – 2 l’Atletico Piombino. Calci e Bellaria Cappuccini pareggiano in Maremma a reti bianche rispettivamente contro Grosseto ed Invicta Sauro. Il San Giuliano vince a Porcari contro l’Accademy.

Nei Giovanissimi regionali il Calci piega il Grosseto per 1 – 0. Il Monteserra vince 1 – 5 a Monteriggioni, mentre il Pisa Ovest 3 – 0 contro la Poggibonsese. Oltrera sconfitto dalla Pro Livorno sorgenti (3 – 1) e Fornacette che vince sul campo del Valentino Mazzola. Il Romaiano vince contro la Colligiana per 2 – 1.