Calcio. Terza: derby al Filettole

Pisa 19 ottobre 2023 –– Nessun pareggio nella seconda giornata del Girone A di Terza Categoria. Quattro vittorie interne e due esterne. Il Filettole vince il derby contro il Pappiana battendolo 2 – 1 con le reti di Sbrana e Mengheri: la squadra di mister Verdecchia si impone al ‘Ridondelli’ e piega quella di mister Telluri alla quale non basta la rete di Yanga. Il Romito ha ragione della Bellani per 3 – 1. Pierini, Di Candia e Della Valle firmano il successo pontederese della squadra allenata da mister Leggerini. Niente da fare per i rossoblù pisani di mister Tognotti. Un successo che permette a Il Romito di issarsi in testa alla classifica con sei punti, gli stessi del Terricciola altra squadra capace di conquistare due vittorie in altrettante gare. Un bel 1 – 3 in trasferta sul campo del Ponteginori che rimane ultimo ed ancora a secco di punti. La squadra di mister Perugi va a segno con Villa, Salvini e Bertini. Ancora a zero punti insieme al Ponteginori troviamo il Via di Corte ed il Montopoli. La prima ha perso in trasferta di misura sul campo del Pisa Ovest (2 – 1), mentre il secondo ha perso 2 – 4 in casa contro La Fornace: forte la squadra ospite, a segno con Maneschi, Fillanti e Martinelli, oltre a beneficiare di un’autorete. Fa festa la Popolare Cep che stravince 5 – 1 contro il Legoli: doppietta di Cavicchi e reti di Nieri, Policella e D’Agliano. La terza giornata mette in calendario un bel derby pisano, quello tra la Bellani ed il Pisa Ovest, mentre La Fornace affronta Il Romito per quello che si prospetta il big-match della giornata con due squadre molto competitive che si daranno battaglia (domenica alle 15.30 al ‘Corrado Corsi’ di Calcinaia). Le altre sfide in programma sono Legoli – Montefoscoli, Pappiana – Popolare Cep, Terricciola – Filettole, e Via di Corte – Ponteginori.