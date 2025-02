Calcio. Terza Categoria: Santa Maria a Monte in testa

Pisa 26 febbraio 2025 – Il Santa Maria a Monte agguanta il primo posto nel girone B di Terza Categoria. E’ questa la notizia della quinta giornata del girone di ritorno, con la squadra di mister Valori che piega 2 – 0 il Ponte a Elsa nello scontro diretto ed a quota quarantuno punti aggancia in testa il Casenuove Gambassi costretto al pareggio per 1 – 1 in trasferta sul campo del Casciana Terme in un altro scontro diretto di alta quota. Padroni di casa del Casciana Terme che però, non vincendo si ritrovano al quinto posto con trentasette punti, uno dietro il Ponte a Elsa quarto sconfitto dal Santa Maria a Monte. In corsa e meglio di tutti sta il Calasanzio che con una rete di Bianco batte l’Oltrera (1 – 0) ed ha gli stessi quarantuno punti di Santa Maria a Monte e Casenuove Gambassi, ma ha una gara da recuperare contro il Perignano e quindi potenzialmente la possibilità di avere tre o un punto in più rispetto a tutti.

Perignano sconfitto in casa dalla Stella Azzurra per 0 – 1: se per i padroni di casa questo risultato rischia di fare cadere le velleità di promozione, per gli ospiti che scavalcano i rivali, può essere un’iniezioni di fiducia in vista dell’ultima parte del campionato. È la rete di Anzalone a decidere la sfida. L’Atletico Le Melorie addolcisce la finale di Coppa persa battendo 3 – 2 il Ponzano ed agganciando al quintultimo posto il Monteserrasconfitto a sorpresa dal fanalino di coda La Borra che con questo successo lascia l’ultimo posto. Il gol pesante da tre punti lo segna Ciummei (0 – 1). All’ultimo posto resta così il Montopoli che torna sconfitto 3 – 1 dalla trasferta di Treggiaia. Il Casteldelbosco batte 2 – 1 i Giovani Fucecchio ed aggancia il Ponzano a ventisei punti.

Nella Juniores provinciale il Forcoli espugna 0 – 2 il campo dell’Atletico Cascina e continua l’inseguimento al Calci che piazza la ‘manita’ al ‘Ridondelli’ di Filettole superando i padroni di casa (0 – 5) con la tripletta del capocannoniere del campionato Luperini, e le reti di Valente e Carraro. Al terzo posto, ma fuori dai giochi, il Monteserra che vince in trasferta contro l’Atletico Etruria (1 – 2). Il San Prospero Navacchio piega la Scintilla nel derby per 1 – 0 mentre la Pecciolese ne rifila sette al Treggiaia (7 – 0).