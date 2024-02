Calcio. Terza: Avane vola, Porta a Lucca battuto

Pisa 09 febbraio 2024 –– Grande vittoria dell’Avane nella terza giornata del girone B di Terza Categoria. La squadra empolese batte 3 – 2 in una gara combattutissima la quarta forza del campionato Porta a Lucca e conquista tre punti pesantissimi per la propria classifica, raggiungendo quota trentadue, più quattro sulla diretta inseguitrice La Corte che ha però due gare in meno. Avane a segno con Bartolini, Bartoletti e Reali, mentre giallorossi a tabellino con Farnchini e Nieri. La squadra di mister Coppola ha il miglio attacco del girone con trentatre reti, mentre La Corte la miglior difesa con solo dieci gol subiti in dodici gare). Al terzo posto il Perignano Asd che non molla la presa e la sua clamorosa rimonta: i gialloblù espugnano Calasanzio per 1 – 2. La doppietta di Bullari rende inutile la rete empolese di D’Agostino. Adesso la squadra del presidente Novelli è a sei punti dalla capolista Avane battuta nello scontro diretto due settimane fa. Ponte a Elsa quinto e Casteldelbosco sesto, quest’ultimo sconfitto in casa 2 – 3 dal Ponzano terzultimo. Tra Freccia Azzurra e Fucecchio è 1 – 1 con reti di Galli e Bajrami, mentre sorprende il pareggio tra il fanalino di coda Marciana e gli ospiti dell’Oltrera. Termina 2 – 2 con i gol di Gjana ed Hoda per i locali, e di Lazzerini e Marcelli per i pontederesi. Nel prossimo turno big-match tra La Corte seconda e la capolista Avane: una gara che può dare una svolta al campionato. Il Perignano sornione attende il Casteldelbosco.