Calcio. Terza: Avane in testa, ma La Corte prepara l'agguato

Pisa 15 marzo 2024 – Nel girone B di Terza Categoria la capolista Avane cala il poker contro il Marciana (4 – 0) ed afferra i quaranta punti in diciotto partite: dodici vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, con quarantadue reti segnate e diciotto subite. A segno per la squadra di mister Coppola quattro marcatori diversi: Drame, Giorgetti, Viti e Khazen. Nulla da fare per il Marciana di mister Giannetti fermo ad otto punti. Non molla certamente La Corte che nel recupero supera 7 – 0 il Casteldelbosco e si porta a trentasette punti in classifica, tre in meno della capolista ma anche con una partita in più da giocare. Lotta dunque apertissima per il primato e la promozione diretta in Seconda Categoria. Eccezion fatta per le due squadre regine, esce di scena definitivamente per il primo posto il Perignano terzo, sconfitto in casa al ‘Biasci’ dal Fucecchio per 0 – 1. Una sconfitta molto contestata dai padroni di casa per una rete probabilmente in fuorigioco che ha visto pesanti sanzioni in settimana ai danni dei padroni di casa con ben cinque giocatori squalificati, tre dei quali per un lungo periodo. Al quarto posto il Porta a Lucca che vince 3 – 0 il derby pisano contro i cugini della Freccia Azzurra, ultimi a sette punti. Giallorossi a quota trentuno, ameno sei da La Corte ed a meno uno dal Perignano. Quinta piazza per il Ponte a Elsa che ha vinto il derby a Ponzano per 0 – 3 (tripletta del centravanti Di Ciolla) ed in settimana nel recupero ha pareggiato a reti bianche contro l’Oltrera (0 – 0). Trenta punti per il Ponte a Elsa che col pareggio tiene a meno cinque i pontederesi dell’Oltrera. Fucecchio settimo grazie al gol di Bajrami a Perignano, ottavo e nono posto per Casteldebosco e Calasanzio con i secondi che agguantano i primi a ventuno punti battendoli nello scontro diretto: l’1 – 0 del Calasanzio porta la firma pesante di Pisano a dieci minuti dal termine. Il Ponzano è terzultimo con venti punti. Il re dei bomber Viti dell’Avane è stato raggiunto a quota dodici reti da Cascioli del Porta a Lucca. Alle loro spalle Lazzerini dell’Oltrera. Nel prossimo turno l’Avane riposa mentre La Corte gioca a Pisa al Comunale ‘Abetone’ contro il fanalino di coda Freccia Azzurra: insomma, la grande occasione per gli ospiti di agganciare la capolista in testa alla classifica.