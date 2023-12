Calcio. Terrza: Il Romito si avvicina al Terricciola

Pisa 1 dicembre 2023 – Nel girone A di Terza Categoria, Il Romito espugna Filettole 1 – 2 ed approfita del riposo della capolista Terricciola per accorciare in classifica. I pontederesi si portano così a sedici punti, due in meno del Terricciola (diciotto) pur avendo una gara in più giocata rispetto alla capolista. Lazzerini e Minuti decidono la sfida al ‘Ridondelli’ di Filettole contro i padroni di casa, ai quali non serve la rete di Coptu per muovere la classifica. Filettole che rimane terzultimo a quota sei punti insieme a Popolare Cep e Montopoli. Ed è proprio del Montopoli l’impresa di giornata dato che la squadra vince in trasferta sul campo della Popolare Cep e l’aggancia al terzultimo posto scavalcando in un colpo solo il Pappiana, ora ultimo, ed i Ponteginori penultimo. Toure e Ferraro su calcio di rigore firmano il successo montopolese a Pisa, inutile la rete di Policella nel recupero per i padroni di casa in caduta libera ormai da diverso tempo dopo un buon inizio di stagione. Popolare terzultima in classifica ed attesa sul campo de Il Romito secondo.

Il Montefoscoli batte La Fornace nello scontro diretto e l’aggancia al terzo posto in graduatoria con tredici punti in sei gare. Del Bono, Costagli, e Guerrini fanno trionfare la formazione di mister Perini: niente da fare La Fornace che riesce a segnare solo la rete della bandiera nella ripresa con Martinelli. Quinta piazza per la Bellani battuta 2 – 0 sul campo del Legoli che con questo successo si porta ad in solo punto proprio dai rivali rossoblù. Sardelli e Di Benedetto portano così al sesto posto il Legoli, in compagnia del Via di Corte che espugna il campo del Pappiana per 1 – 3 con i gol di Castelli, Brogi e Bresci. Anonimo 1 – 1 infine tra due squadre di bassa classifica: il Ponteginori penultimo con cinque punti ed il Pisa Ovest con sette. Del capocannoniere del campionato Orlandini la rete locale, di Merlotto su calcio di rigore quella ospite.

Nel prossimo turno come visto Il Romito ospita la Popolare Cep. Mentre la capolista Terricciola è attesa dalla difficile trasferta sul terreno del Via di Corte. Derby tra Bellani e Pappiana al ‘Bronzini’ di Gagno, e La Fornace che sfida il Legoli. Montefoscoli atteso a Montopoli e Pisa Ovest che aspetta il Filettole.

Fabrizio Impeduglia