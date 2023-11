Calcio. Seconda: vince solo il Migliarino

Pisa 20 novembre 2023 – In Seconda Categoria è ancora una giornata negativa per le pisane che collezionano sconfitte e pareggi a ripetizione, con una sola vittoria del Migliarino Vecchiano di mister Andreotti. San Prospero, Ospedalieri ed Atletico Cascina lottano giornata dopo giornata per non retrocedere in Terza Categoria, queste ultime due dopo una sola stagione, mentre le altre tre pisane non sono in grado di competere per le prime posizioni. Nel girone A Pontasserchio e Ponte delle Origini hanno quattordici punti dopo nove giornate (quattro vittorie, due pareggi, tre sconfitte). Il Pontasserchio fa 1 – 1 nel derby sul campo del San Prospero Navacchio. Quest’ultimo raccoglie un punto che lo porta a quota cinque, penultimo posto, con due punti in più degli Opsedalieri. Il Ponte delle Origini con lo stesso risultato (1 – 1) torna dalla trasferta di Carrara contro l’Atletico. Gli Ospedalieri sono travolti 5 – 0 sul campo della Carrarese Giovani: tre pareggi, sei sconfitte e nessuna vittoria purtroppo per la matricola giallorossa di Putignano. Mantenere la categoria è sempre più difficile. Nel girone B l’Atletico Cascina, ospite dell’Academy Tau, rimedia un’altra sconfitta pesante: dopo lo 0 – 3 col Molazzana, arriva un 4 – 1 per i padroni di casa. Sette reti incassate in due settimane, una sola segnata su rigore, sei le sconfitte per i cascinesi in queste prima parte di stagione. Academy Tau – Atletico Cascina 4 – 1 Academy Tau: Mariotti, Selmi, Spatola (Giusfredi), Guazzelli (Tambellini), Astete, Venturini, Nottoli (Bonini), Pellicciotti, Cagnacci, Ruggiero (Di Furia), Tuccori (Ortu). A disposizione Battistini, Milanesio, Bertocchini, Dieme Papa. All. Galassi Atletico Cascina: Pampana, Biasci (Tahiri), Guidi, Battaglia, Cerrai, Giusti L. (Angiolini), Betti Matteo (Elisei), Pazzini (Mori), Ascione, Menichetti, Castagna. A disposizione Betti Massimiliano, Giusti T., Amoroso, Barra. All. Luperini Arbitro: Cagnoli di Viareggio Marcatori: 9’ Spatola, 42’ rig. Menichetti, 47’ e 66’ Ruggiero, 60’ Cagnacci Il Migliarino Vecchiano, come detto, è l’unica pisana a conquistare la vittoria. Al Comunale niente da fare per il Barga battuto di misura (1 – 0) dalla squadra di mister Andreotti, ora settima con quattordici punti. Il gol della vittoria è del sempreverde Pecori. Migliarino Vecchiano – Barga 1 – 0 Migliarino Vecchiano: Cioni, Mori, Montanelli D., Benedettini, Pardi, Paolini, Armenante (Lobue), Balestri (Bandini), Bozzi, Montanelli L., Pecori (Montanelli F.). A disposizione Fantozzi, Longobardi, Umalini, Lazzarini, Giuntoli, Coli. All. Andreotti Barga: Sartini, Nardini, Giusti, Mutigli, Pioli Stefano, Disperati, El Bassaraoui, Mariani, Harch, Cavani, Matteucci. A disposizione Ferrari, Teani, Favelli, Marchi, Gonnella, Motroni, Petri, Pellegrini, Pioli Simone. All. Pieroni Marcatore: 54’ Pecori