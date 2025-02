Calcio. Seconda: San Prospero da tre, Migliarino forza cinque

Pisa 18 febbraio 2025 – In Seconda Categoria si è giocata la ventiduesima giornata di campionato, la settima del girone di ritorno. Ad otto giornate dalla fine della stagione regolare sono ancora tanti gli interrogativi ed è difficile fare pronostici sulla situazione delle pisane.

Nel girone A il Migliarino Vecchiano conquista una bella vittoria fregiandosi di una bella ‘manita’ rifilata in trasferta ai locali del Dallas Romagnano. Uno 0 – 5 pesante firmato dalla tripletta di Aufiero, sempre più capocannoniere del campionato con ventuno centri stagionali, e dalle reti di Montanelli e Bozzi. Quattordici vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte per la compagine di mister Andreotti, terza in classifica con quarantacinque punti, dieci in meno della capolista Fivizzanese, e quattro in meno della inseguitrice Carrarese Giovani, squadra ancora alla portata dei biancorossi. La quarta, il Monzone, è a meno cinque, la quinta a meno sette. Domenica al Comunale ‘Faraci’ arriva la Pieve San Paolo, ultima della classe. Non vanno bene le cose al Pontasserchio, sconfitto per l’undicesima volta in questo campionato, metà partite perse. Questa volta la sconfitta arriva in casa contro la Folgore Segromigno che passa di misura (0 – 1) e mette agitazione dato che essendo la quintultima, riduce a sole tre lunghezze la soglia di sicurezza play-out nei confronti della squadra di mister Carboni. Domenica difficile trasferta sul campo della Villafranchese quinta.

Nel girone G comanda la Bellaria Cappuccini che passa anche Terricciola (1 – 3). Tutte le pisane, ahimè, sono purtroppo nella parte destra della classifica senza sogni di gloria per questa stagione. Meglio di tutte stanno San Prospero Navacchio ed Atletico Cascina. I primi conquistano una bella vittoria interna ai danni del Corazzano (3 – 2): un successo che vale l’aggancio in classifica proprio agli ospiti. Le reti di Birindellim, Collecchi e Gjuta danno i tre punti alla squadra di mister Niccolini, domenica attesa dall’Aurora Montaione. Con gli stessi punti del San Prospero, trenta, anche l’Atletico Cascina che disputa una buona prova a Bientina, fallisce un calcio di rigore, ma torna a casa con un buon pareggio a reti bianche (0 – 0) che fa classifica e tiene a bada il Sextum Bientina quintultimo a meno cinque. La gara di doemnica in casa contro il Terricciola è un’occasione da sfruttare per la squadra di mister Simonetti. La Corte, impegnata sul campo del Capannoli secondo, vende cara la pelle ma esce sconfitta dal terreno di gioco di misura per 1 – 0. Quartultimo posto con ventidue punti per la compagine di mister Vuono, neopromossa. La Fornace è ultima, battuta in casa dall’Aurora Montaione, mentre il Ponte delle Origine penultimo perde una gara sanguinosa: lo scontro diretto contro il Santacroce terzultimo termina 3 – 1 per i locali che con questo successo si portano a più cinque sulla formazione di mister Tocchini. Domenica gara determinante al Campo ‘Arno’ con il Ponte delle Origini a dieci punti che ospita La Fornace ultima a nove punti: si salvi chi può.