Calcio. Seconda: San Prospero che carattere!

Pisa 4 marzo 2025 – In Seconda Categoria, nel girone A due pareggi per le pisane. Due risultati di parità scaturiti al termine di due 1 – 1. Il Migliarino Vecchiano ha pareggiato sul campo del Corsanico, mentre il Pontasserchio in casa al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato contro la Carrarese Giovani. Per i biancorossi di mister Andreotti una frenata rispetto alla capolista Fivizzanese che ha espugnato 1 – 2 il campo della Folgore Segromigno ed è volata a quota cinquantotto punti, nove in più del Migliarino Vecchiano e cinque in più rispetto alla seconda Carrarese Giovani, come visto fermata dal Pontasserchio. Firme d’autore per le marcature pisane: Pecori per il Migliarino Vecchiano e Shkurti per il Pontasserchio di mister Carboni. Mancano sei gare al termine della stagione regolare ed il Migliarino Vecchiano deve consolidare la propria posizione play-off promozione mentre il Pontasserchio, secimo con ventisei punti, deve stare attento a tenere ben a distanza le ultime posizioni play-out retrocessione. Domenica a Migliarino arriva il Ricortola, mentre il Pontasserchio è atteso a Massarosa.

In Seconda girone G la Bellaria Cappuccini assesta la ‘manita’ sul campo del Via di Corte e guadagna due ulteriori punti di vantaggio sul Capannoli secondo fermato dall’Atletico Cascina. Via di Corte quartultimo con ventitre punti, Atletico Cascina che con questo punto di prestigio sul campo del Capannoli sale a quota 31 punti in classifica staccando il Corazzano sconfitto dal Santacroce terzultimo. La squadra di mister Simonetti ha imbrigliato bene la forte compagine di casa imponendole il pareggio a reti bianche (0 – 0) e guardando con fiducia la prossima sfida casalinga contro il Via di Corte. Il San Prospero Navacchio batte 3 – 1 la Volterrana e sale a trentasei punti: doppietta di Foschi e rete di Spinelli per la squadra di mister Niccolini che avvicina i rivali a due punti. In svantaggio ed in inferiorità numerica la squadra ha messo grinta e carattere insieme alle doti tecniche. Tre punti che certificano una buona stagione per il San Prospero Navacchio che domenica è atteso dal Castelfranco, una sola lunghezza avanti.

Prova di orgoglio del Ponte delle Origini che blocca sullo 0 – 0 il Sextum in trasferta a Bientina. Domenica al Campo ‘Arno’ arriva il Terricciola. La Fornace ferma sull’1 – 1 il Castelfranco.