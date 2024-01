Calcio. Seconda: Ponte delle Origini che vittoria!

Pisa 15 gennaio 2024 – La sedicesima giornata di campionato in Seconda Categoria regala poche soddisfazioni alle squadre pisane impegnate nei gironi A e B, ma le due sole vittorie conquistate sono comunque pesanti. Nel girone A, tre sconfitte. La prima è quella del per San Prospero Navacchio in casa all’Arena contro la capolista Carrarese Giovani che passa 1 – 2 ed allunga in classifica. La formazione di mister Carducci non riesce a pareggiare e scivola al nono posto con diciotto punti. La seconda sconfitta è quella del Pontasserchio. Squadra di casa battuta al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato dalla Villafranchese quarta che sale a trenta punti. Dopo la sconfitta interna contro la Fivizzanese di domenica scorsa, una nuova sconfitta per i ragazzi di mister Carboni, superati ancora con lo stesso punteggio di 1 – 2. Pontasserchio undicesimo con sedici punti insieme allo Sporting Camaiore in una posizione che comincia fare paura. La terza sconfitta pisana è quella degli Ospedalieri ultimi con dieci punti, travolti 3 – 0 sul campo dei massesi del Ricortola quiarti insieme alla Villafranchese vittoriosa a Metato. La situazione do classifica è grave: c’è stato anche l’aggancio del San Vitale Candia che ha strappato un pareggio a reti bianche (0 – 0) sul campo del Monzone. L’unico sorriso rappresenta l’impresa del girone ad opera del Ponte delle Origini che batte la Fivizzanese seconda tra le mura amiche del Campo ‘Arno. La squadra di casa si impone per 2 – 1 è conquista tre punti pesantissimi che la insediano al decimo posto con diciassette punti, fra i diciotto del San Prospero Navacchio ed i sedici del Pontasserchio. Vantaggio di Novelli, ma al 90’ la Fivizzanese pareggia. Nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Ricci la squadra pisana ci crede e nel recupero segna con Barletta la rete della vittoria: 2 – 1. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano si fa fermare al Comunale ‘Faraci’ dagli ospiti dell’Academy Tau (1 – 1). Mister Andreotti si deve accontentare: botta e risposta nella prima frazione con vantaggio di Bozzi per i biancorossi locali e pareggio di Della Maggiora per gli ospiti. Migliarino Vecchiano – Academy Tau 1 – 1 Migliarino Vecchiano: Cioni, Mori, Umalini, Benedettini, Pardi, Paolini, Lobue (15’st Armenante), Montanelli D., Bozzi (28’st Coli), Montanelli L., Pecori (37’st Lazzarini). A disposizione Bettini, Giuntoli, Balestri, Campera, Montanelli F., Bandini. All. Andreotti Academy Tau: Battistini, Salmi, Spatola, Guazzelli, Astete, Venturini, Nottoli, Pellicciotti, Harch, Della Maggiora, Bonini. A disposizione Mariotti, Tambellini, Tuccori, Giusfredi, Milanesio, Gigante, Ruggiero, Di Furia, Ortu. All. Galassi Marcatori: 11’ Bozzi, 17’ Della Maggiora L’Atletico vince in trasferta sul campo del San Macario Oltreserchio (0 – 1). Gara difficile che la squadra di mister Simonetti riesce a portare a casa. Tre punti pesanti nel mini girone da sei per evitare la retrocessione in Terza Categoria. San Macario Oltreserchio – Atletico 0 – 1 San Macario Oltreserchio: Ferrarini, Mancino, Cappelli (Gabriele), Morotti (Pieruccini F.), Venturi, Pieruccini N., Giannecchini (Francalanci), Della Bidia S. (Dinelli), Rosati, Niccoli, Mazzuola (Bianchini). A disposizione Della Bidia T., Buchignani, Aureli, Vannucci. All. Cipriani Atletico: Pampana, Pazzini, Riccetti (Barra), Betti (Cerrai), Bertini, Biasci, Castagna (Grassi), Telloli, Thairi, Menichetti, Amoroso. A disposizione Betti, Elisei, Marra, Giusti. All. Simonetti Marcatore: 40’ Castagni