Calcio. Seconda: poker di vittorie per le pisane

Pisa 30 ottobre 2024 – Sette turni in Seconda Categoria con le pisane che sgomitano alla ricerca di un posto migliore. E nel girone A sgomitano più che bene le due pisane che calano entrambe il poker e si candidano come certe protagoniste della stagione. Stagione che è iniziata nel migliore dei modi per entrambe. Il Migliarino Vecchiano è secondo in classifica alle spalle della capolista Fivizzanese. Quattro i punti che dividono le due squadre. Migliarino Vecchiano che ha liquidato 4 – 0 il Dallas Romagnano con la doppietta del solito Aufiero e le reti di Baldacci e Coli. Quattro vittorie e tre pareggi finora per la squadra di mister Andreotti, ancora imbattuta come la Fivizzanese e la Carrarese Giovani quarta. Bene come detto anche il Pontasserchio di mister Carboni. La vittoria in trasferta sul campo della Folgore Segromigno con un roboante 1 – 4 da forza e fiducia ad una società ambiziosa e coerente nel proprio programma e ad una squadra che è partita per disputare un campionato importante. A segno quattro marcatori diversi: il bomber Shkurti, Madrigali, Vivaldi e Paoletti. Quattordici punti in sette gare, quattro vittorie, due pareggi ed una sconfitta per il Pontasserchio che ha realizzato diciannove reti e ne ha subite cinque.

Nel girone G l’Atletico conquista una bella vittoria superando il Sextum Bientina per 1 – 0 grazie alla rete messa a segno dall’attaccante Ventavoli. Undici punti in sette partite sono un buon bottino per mister Simonetti che sta sfruttando ottimamente la rosa messa a disposizione dalla società. Una rosa piuttosto giovane, sicuramente volitiva e non costruita su giocatori che sono venuti a svernare. Un punto in meno per il San Prospero che con una rete di Fiumalbi ha espugnato Corazzano (0 – 1) conquistando la sua seconda vittoria stagionale in questa prima parte di campionato. Finora quindi due vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta per la squadra di mister Niccolini. La Fornace travolta da una ‘manita’ sul campo dell’Aurora Montaione (5 – 0), mentre l’altra neopromossa La Corte battuta in casa dall’esperta compagine del Capannoli, terzo insieme alle Capanne ed alla Bellaria Cappuccini. Sconfitto in casa il Ponte delle Origini per 1 – 2 dalla Santacrocese. Un punto per i pisani in queste prime sette gare: compito difficile, sarà necessario intervenire nella finestra dei trasferimenti a dicembre per evitare la retrocessione in Terza Categoria.