Calcio. Seconda: pisane all'assalto

Pisa 7 ottobre 2023 – In Seconda Categoria, quarta giornata di andata nel campionato (fischio di inizio ore 15.30). Nel girone A gli Ospedalieri ultimi sono sul campo del Montignoso, il ‘Del Freo’: sfida durissima per i pisani. Cerca di risollevarsi in classifica anche il San Prospero Navacchio che in casa all’Arena attende gli ospiti della Filattierese. La squadra sarà priva di Ciardelli e Garofalo appiedati per tre giornate dal giudice sportivo. Assenze pesanti per la squadra di mister Carducci che non ha iniziato bene la stagione. La Filattierese ha quattro punti, una vittoria farebbe tornare il sorriso in casa San Prospero. Il Pontasserchio quarto fa visita all’Atletico Carrara dei Marmi che ha solo tre punti. Una buona occasione per scalare la classifica e confermarsi prima pisana del girone. Il Ponte delle Origini, tre punti in classifica, riceve al Campo ‘Arno’ lo Sporting Camaiore (un punto): dire che l’obbiettivo è la vittoria da tre punti è scontato. Nel girone B derby Migliarino Vecchiano – Atletico. La squadra di mister Andreotti cercherà di conquistare i tre punti per risalire in classifica e giocarsi il programma stagionale. Al Comunale è possibile.

Fabrizio Impeduglia