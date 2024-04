Calcio. Seconda: pari nel derby, vince l'Atletico

Pisa 8 aprile 2024 – In Seconda Categoria, nel girone A, il Pontasserchio cade 2 – 1 sul campo della Filattierese quarta. Ora con i suoi quaranta punti la squadra metatese di mister Carboni è praticamente fuori dai giochi non solo per la posizione (settima) ma anche per la forbice dei punti che pare incolmabile. Gara proibitiva per gli Ospedalieri ultimi doveva essere e così è stata sul campo della Fivizzanese seconda: la squadra giallorossa è stata travolta 4 – 1 dalla forte compagine locale. Tre vittorie, quattro pareggi e ben diciannove sconfitte per i pisani in questa stagione da matricola. Il derby San Prospero Navacchio – Ponte delle Origini all’Arena San Prospero termina con un avvincente 2 – 2. Locali dodicesi con ventotto punti, scavalcati purtroppo sia dal Monzone che dallo Sporting Camaiore. La sfida domenica prossima sul campo della capolista Montignooi non è certo la miglior medicina a quattro giornate dalla fine del campionato. Ospiti putignanesi noni con trentacinque punti, cinque in meno del Pontasserchio. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano quarto pareggia 1 – 1 a Borgo a Mozzano e scivola a tre punti dal Sextum Bientina secondo. Al ‘Remo Garibaldi’ non è stato semplice portare acsa i tre punti. In fondo alla classifica l’Atletico a compie l’impresa e supera 4 – 1 allo Stadio ‘Redini’ la capolista Diavoli Neri Gorfigliano. Un successo importante ma la posizione di classifica è la terzultima insieme al Monteserra ed al Pontecosi Lagosi che nello scontro diretto ha subito lo 0 – 3 dai primi. Atletico – Diavoli Neri 4 – 1 Atletico: Betti Massimiliano, Balducci, Guidi, Bertini, Battaglia, Pazzini, Castagna (Dolfi), Telloli (Betti Matteo), Amoroso, Menichetti, Thairi. A disposizione Pampana, Elisei, Cerrai, Dolfi, Barra, Marra, Riccetti, Betti Matteo, Frassi. All. Simonetti Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Sartini, Morelli, Vanni (Rigali), Manfredi, Francini (Trombi), Brugiati D., Ceccarelli, Pellegrinotti, Brugiati M., Taddeucci (Fontanini). A disposizione Scatena, Binzeschi, Bacci A., Canini, Bacci G., Fontanini, Trombi, Rigali, Torriani. All. Davini Marcatori: 38’ Pellegrinotti, 45’ Amoroso, 51’, e 95’ Tahiri, 85’ Castagna Note: Betti para un rigore a Pellegrinotti. Espulsi Grassi e Pampana dalla panchina. Borgo a Mozzano – Migliarino Vecchiano 1 – 1 Borgo a Mozzano: Tonarelli, Antonelli, Amidei F., Amidei G., Mangiantini, Massei (Giampaoli), Pellegrini (Bertini), Angelini (Lunardi), Bachini (Banjoko), Fati, Bandoni. A disposizione Particelli. All. Del Barga Migliarino Vecchiano: Cioni, Umalini (Longobardi), Montanelli D., Mori, Pardi, Benedettini, Armenante (Merone), Balestri, Bozzi (Coli), Montanelli L. (Lobue), Pecori (Montanelli F.). A disposizione Fantozzi, Bandini, Campera, Giuntoli. All. Andreotti Marcatori: 44’ Montanelli L., 94’ Fati Note: espulso Antonelli al 44’