Calcio. Seconda: pari nel derby

Pisa 5 febbraio 2024 – Nel girone B di Seconda Categoria termina in parità il derby tra i padroni di casa dell’Atletico Cascina ed il Migliarino Vecchiano, giocato allo Stadio ‘Redini’. Una gara combattuta finita a reti bianche (0 – 0) ma che ha visto molto capovolgimenti di fronte e non poche occasioni da ambo le parti specialmente nel corso della prima frazione. Nella ripresa le due squadre provano a superarsi ma le porte rimangono inviolate e per i padroni di casa questo è sicuramente un successo. L’Atletico guadagna un aposizione in classifica, mentre il Migliarino Vecchiano la perde. Atletico Cascina – Migliarino Vecchiano 0 – 0 Atletico Cascina: Betti Mas., Guidi, Riccetti (Barra), Pazzini, Bertini, Battaglia, Castagna, Telloli (Betti Mat.), Thairi, Menichetti, Amoroso. A disposizione Pampana, Elisei, Cerrai, Marra, Giusti, Grassi. All. Simonetti Migliarino Vecchiano: Bettini, Umalini, Giuntoli, Mori, Pardi, Paolini, Armenante (Balestri), Montanelli D. (Montanelli F.), Bozzi (Lobue), Montanelli L., Pecori. A disposizione Cioni, Longobardi, Merone, Balestri, Lazzarini, Benedettini, Coli. All. Andreotti